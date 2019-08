Vor dem erwarteten Showdown in der Regierungskrise in Italien hat der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, den rechten Innenminister Matteo Salvini für die Situation verantwortlich gemacht. An diesem Dienstag sei der Tag gekommen, "an dem die Lega für ihre Fehler geradestehen muss, weil sie beschlossen hat, alles einstürzen zu lassen und eine Krise mitten im August am Strand eröffnet hat", erklärte der Vize-Regierungschef auf Facebook.

Am Nachmittag (15.00 Uhr) wird eine richtungsweisende Erklärung des parteilosen Regierungschefs Giuseppe Conte im Senat erwartet, nachdem Salvini das Regierungsbündnis aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung vor fast zwei Wochen in die Krise gestürzt hatte. Im Raum steht nun ein möglicher Rücktritt Contes.

Di Maio sagte dem Ministerpräsidenten die Unterstützung seiner Bewegung zu und dankte Conte: "Du bist eine seltene Perle, ein Diener der Nation, den Italien nicht verlieren kann."/lkl/DP/jha

AXC0137 2019-08-20/12:41