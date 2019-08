Nach dem Interview mit Immofinanz-CEO Oliver Schumy gestern, heute wie angekündigt Teil 2 unserer Polen-Serie. Warimpex ist die börsenotierte Austro-AG mit dem größten Polen-Bezug. Mit CEO Franz Jurkowitsch sprach ich für das Börse Social Magazine über Geschichte, Börse-Besonderheiten und die neue Chance für gelistete Unternehmen in Polen. Fotos: https://photaq.com/page/index/3670 . Lieber Herr Jurkowitsch: Sie sind mit Warimpex 2007 nur wenige Tage nach dem IPO in Wien auch an die Warschauer Börse gegangen. Warum? Franz Jurkowitsch: Eigentlich sind wir gleichzeitig nach Wien und Warschau gegangen, es hatte rein formelle Gründe, dass wir in Wien früher notiert waren. Es sind unsere beiden Börseplätze. Warum ...

