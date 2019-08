Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat vor einer schnellen und einseitigen CO2-Bepreisung von Heizöl und Kraftstoffen gewarnt. "Zum jetzigen Zeitpunkt" sei von einer Integration der Sektoren Gebäude und Verkehr in den europäischen Handel mit Emissionszertifikaten (EU-ETS) "abzusehen", heißt es in einem am Dienstag vorgelegten Grundsatzpapier "Maßstäbe einer CO2-Bepreisung".

Ein CO2-Preis für Heizöl und Kraftstoffe als alleiniges Instrument drohe die Abgabenlast zu erhöhen und zur Abwanderung der Industrie beizutragen, nicht aber die Investitionen anzukurbeln. Auch seien erzwungene kurzfristige Verhaltensänderungen, wie sie etwa Pendlern durch höhere Spritpreise auferlegt würden, "volkswirtschaftlich ineffizient", "sehr umstritten" und vom Umfang der CO2-Vermeidung her "begrenzt", so das Papier. Bislang sind nur die Energiewirtschaft, die Industrie und der Luftverkehr im europäischen Emissionshandel enthalten.

Zwar lehnt der BDI eine CO2-Bepreisung nicht grundsätzlich ab. Kurzfristig sei eine nationale Lösung "denkbar und umsetzbar", sofern sie in ein Gesamtkonzept eingebettet werde und die soziale Akzeptanz sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht aus dem Blick gerieten, heißt es in dem Papier. So müssten die Stromkosten sinken, Steuern und Abgaben reduziert werden.

Langfristig bevorzugt der BDI eine spätere europäische oder gar globale Preis-Lösung, um Planungssicherheit für die Unternehmen zu schaffen. Eine Einbeziehung der Sektoren Verkehr und Gebäude in den Emissionshandel könne auch nur dann zielführend sein, wenn die Verbraucher realistische Optionen für Investitionen oder den Umstieg auf CO2-arme Technologien hätten.

Klimaschutz bis 2050 kostet mindestens 2,3 Billionen Euro

Hier fordert der BDI deutlich stärkere Investitionen und Innovationen. So brauche es schnell die Förderung der energetischen Gebäudesanierung, im Verkehrssektor den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Allein um das deutsche Sektorziel im Verkehr im Jahr 2030 zu erreichen, die Emissionen um 40 bis 42 Prozent gegenüber 1990 zu senken, müssten Bürger, Unternehmen und die öffentliche Hand bereits in der nächsten Dekade Mehrinvestitionen von 250 Milliarden Euro tätigen.

Laut der im Januar 2018 vorgelegten Schätzung "Klimapfade für Deutschland" könnte der Klimaschutz bis 2050 noch sogar teurer werden. Der BDI rechnet mit nötigen Investitionen von bis zu 2,3 Billionen Euro. Damals ging die Bundesregierung noch davon aus, die Treibhausgas-Emissionen bis 2050 um 80 bis 95 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Inzwischen will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass Deutschland bis 2050 sogar klimaneutral wird, also nicht mehr CO2 verursacht wird als durch Aufforstung und Speicherung wieder eingespart wird.

Das Klimakabinett der Bundesregierung trifft sich am 20. September zu seiner nächsten Sitzung. Dann wollen sich Union und SPD auch über das Klimaschutzgesetz und über einen CO2-Preis verständigen.

Das BDI-Papier unter: https://bdi.eu/media/publikationen/?publicationtype=Positionen#/publikation/news/massstaebe-einer-co2-bepreisung/

