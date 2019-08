Marktbericht Zürich - Die Volumen im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) stiegen in der vergangenen Woche zwar um 11,5 Prozent auf 1,3 Millionen an. Die Anzahl Abschlüsse verringerte sich dagegen auf 89 von 191. Das Neuigkeitenaufkommen war zudem eher tief, weshalb Impulse im ausserbörslichen Markt weitgehend ausblieben. Der ZKB eKMU-X Index konnte sich nach dem Minus in...

Den vollständigen Artikel lesen ...