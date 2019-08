BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Besuch des britischen Premierministers Boris Johnson am Mittwoch in Berlin haben SPD und Grüne in der Brexit-Frage auf eine harte Haltung der Bundesregierung gedrängt. Johnsons Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk habe gezeigt, dass die Europäische Union mehr denn je auf eine Rückversicherung bei der Grenzregelung zwischen Irland und Nordirland bestehen müsse. Der britische Premier hatte dem sogenannten Backstop eine Absage erteilt und auf eine Nachverhandlung des Austrittsabkommens gedrängt.

Beim Koalitionspartner SPD hieß es, dass ohne diese Rückversicherung der Frieden in Irland oder aber die demokratische Selbstbestimmung der Europäischen Union gefährdet sei. Mit seinem Brief habe Johnson unumwunden eingeräumt, dass sein Land zukünftig von den Standards der EU abweichen wolle. "Dies würde Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland erforderlich machen", so Christian Petry, der europapolitische Sprecher der SPD. "Andernfalls wäre der EU-Binnenmarkt bedroht, da Irland dann zum Einfallstor von minderwertigen und wettbewerbsverzerrenden Gütern würde."

Der Backstop soll für die Zeit nach dem Brexit eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland verhindern. Solange es kein gemeinsames Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien gibt, soll ganz Großbritannien Teil der Zollunion bleiben, um eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland zu verhindern. Außerdem soll Nordirland Teil des europäischen Binnenmarktes bleiben.

In London wird allerdings kritisiert, dass die Auffanglösung nicht ausdrücklich ausschließt, dass Großbritannien auf Dauer in der Zollunion gefangen bleiben könnte. Bei einem Verbleib in der Zollunion könnte Großbritannien keine eigenen Handelsabkommen schließen und damit langfristig an die EU gebunden sein.

Ähnlich wie die SPD drängen allerdings auch die Grünen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Kompromisslosigkeit in dieser Frage des Backstops. "Die Kanzlerin sollte in ihrem Gespräch mit dem britischen Premierminister klar machen: Die beste Lösung des von Johnson verteufelten Backstops ist weder der harte Brexit noch eine Neuverhandlung des Scheidungsvertrags", erklärte Franziska Brantner, europapolitische Sprecherin der Grünen vor dem Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Johnson. "Der Ausweg aus Johnsons Backstop-Dilemma ist ein schnelles und gut verhandeltes Abkommen für die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Das würde den Backstop überflüssig machen."

Die FDP begrüßte zwar, dass Johnson nun das Gespräch mit der EU suche. Allerdings dürfe eine mögliche Einigung der EU und Großbritanniens nicht zu Lasten Irlands gehen. "Bisher ist der Backstop einzige Lösung, um eine harte Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden. So bleiben Änderungen am Text des Austrittsabkommens auch weiterhin ein Wunschtraum der Briten", erklärt der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff.

Er monierte, dass weder Johnson noch seine Vorgängerin Theresa May bisher konkrete Alternativen präsentiert hätten. Sollte es jedoch wider Erwarten noch gelingen, sich auf eine alternative Regelung zu einigen, müsse diese in der politischen Erklärung zum Austrittsabkommen festgehalten werden.

Die EU hat wiederholt die britischen Forderungen nach einer Nachverhandlung des Austrittsvertrags zurückgewiesen. Das britische Parlament hat den Regelungen drei Mal seine Zustimmung versagt. Johnsons Vorgängerin May trat daraufhin zurück. Ohne Abkommen droht Großbritannien zum 31. Oktober ein sogenannter harter Brexit mit weitreichenden Folgen für Wirtschaft und Bürger.

