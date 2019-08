Die Suche nach einem kostenlosen Girokonto, das zu einem passt, kann mühsam sein - doch sie lohnt sich. Bei welchen Kreditinstituten man fündig wird und welche Bedingungen gelten, zeigt eine Auswertung von "Finanztest".

In Zeiten der Niedrigzinsen sind kostenlose Girokonten selten geworden. Was aber nicht heißt, dass sie von einigen Kreditinstituten nicht doch noch angeboten werden. Das Angebot ist lediglich rarer geworden und die Modelle sind häufig gleich an mehrere Voraussetzungen gebunden. Doch die Suche nach dem kostenlosen Girokonto lohnt sich - wenn es denn zugleich auch ein sicheres Konto ist.

Bei dieser Suche hilft eine Auswertung der Zeitschrift "Finanztest". Demnach sind noch 22 von rund 290 Kontomodellen gratis, die die Tester bei 122 Geldhäusern unter die Lupe nahmen. Vorausgesetzt: Kunden führen dieses Konto online und nutzen es als Gehalts- oder Rentenkonto.

In diesem Fall gibt es den Angaben zufolge bei den 22 Angeboten keinen monatlichen Grundpreis, alle Onlinebuchungen sind inklusive, die Girocard ist kostenlos. "Weitere 69 Girokonten sind mit Preisen von maximal 60 Euro pro Jahr noch recht günstig", heißt es in der September-Ausgabe der "Finanztest" von Stiftung Warentest.

Kostenlose Girokonten ohne Bedingungen (nur überregionale Angebote)

AnbieterFilialen?1882direkt1882MobileNein1882direktGiroSkylineNeinBank im Bistum EssenGiro OnlineJaComdirekt BankGirokontoNeinConsorsbankGirokontoNeinDegussa BankGiroDigital PlusJaDKBCashNeinEdekabankEdeka-KontoNeinINGGirokontoNeinN26GirokontoNeinNorisbankTop-GirokontoNeinSparda HessenGiroJaVR Bank Niederbayern-OberpfalzMein GiroDirektJa

Kostenlose Girokonten mit Mindestgeld- oder Gehalteingang (nur überregionale Angebote)

AnbieterFilialen?Grundpreis ohne Erfüllung der Bedingungen (€ pro Monat)Targobank Online-KontoJa3,95 DKBCash für AktivkundenNeinNur möglich, wenn Bedingungen erfülltTargobankPlus-KontoJa5,95Commerzbank0-Euro-KontoJa9,90Santander ...

