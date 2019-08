Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt im zweiten Quartal

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im zweiten Quartal 2019 weiter gestiegen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) gab es 45,2 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die Zahl der Erwerbstätigen somit um 435.000 Personen oder 1,0 Prozent. Gegenüber dem ersten Quartal erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen im zweiten Quartal um 324.000 Personen oder 0,7 Prozent. Der Anstieg der Erwerbstätigkeit im zweiten Quartal eines Jahres sei durch die allgemeine Belebung von Außenberufen im Frühjahr saisonal üblich, erklärten die Statistiker.

Commerzbank: EZB kauft monatlich Anleihen für 40 Mrd Euro

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird bei seinen Beratungen am 12. September nach Einschätzung der Commerzbank sowohl eine relativ deutliche Zinssenkung als auch eine Vergrößerung der Bilanz beschließen. "Wir erwarten, dass der EZB-Rat die Zinsen um 20 Basispunkte senken und beschließen wird, über neun Monate monatlich Anleihen für 40 Milliarden Euro zu kaufen", sagte Volkswirt Michael Schubert.

Rabobank: Disenfranchisement der EZB könnte an Deutschland scheitern

Die Rabobank ist der Ansicht, dass sich die Europäische Zentralbank (EZB) nicht ihres Stimmrecht in einer Staatsanleihegläubigerversammlung im Wege eines "Disenfranchisements" entledigen kann. In einer Studie verweist die Bank darauf, dass das Europaparlament (EP) dies bei der Diskussion von Umschuldungsklausel 2012 nicht gewollt habe. Zudem würde gegen einen solchen Schritt voraussichtlich entschiedener Widerstand aus Deutschland kommen.

Nachfrage der Banken nach EZB-Liquidität kaum verändert

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft kaum verändert. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,973 Milliarden Euro nach 2,990 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 27 (Vorwoche: 24) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,017 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Mietpreisbremse mit Grundgesetz vereinbar

Die Mietpreisbremse verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Das entschied das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss. Die Regelungen verstoßen demnach weder gegen die Eigentumsgarantie noch gegen die Vertragsfreiheit oder den allgemeinen Gleichheitssatz. Das höchste deutsche Gericht nahm deshalb eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an. Zudem verwarf es Vorlagen des Landgerichts Berlin als unzulässig. Das Landgericht hatte die Mietpreisbremse als verfassungswidrig eingestuft und deshalb das Bundesverfassungsgericht angerufen.

DGB fordert unbefristete Mietpreisbremse

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat wie zuvor schon Bauverbände und die Opposition die Beschlüsse der großen Koalition zur Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2025 kritisiert. "Zwar ist die Einigung im Koalitionsausschuss ein Schritt in die richtige Richtung", sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Aber wir brauchen mehr. Die Mietpreisbremse sollte unbefristet und flächendeckend gelten."

Grund- und Gewerbesteuer am höchsten in NRW

In Nordrhein-Westfahlen müssen Mieter, Eigentümer und Unternehmen besonders hohe Grundsteuer zahlen. Die reicheren Kommunen in Bayern bitten weniger stark zur Kasse. Das ist das Ergebnis einer Studie der Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (EY), die die Hebesatzerhöhungen für die Grundsteuer auf Grundbesitz und auf Gewerbe in den vergangenen fünf Jahren untersucht hat. Insgesamt haben bundesweit 58 Prozent der Städte den Hebesatz bei der Grundsteuer-B für Grundbesitz erhöht und 51 Prozent bei der Gewerbesteuer.

Auch Brunner bewirbt sich um SPD-Vorsitz

In der SPD gibt es mit Karl-Heinz Brunner einen weiteren Bewerber für das Amt des Parteivorsitzenden. Der bayerische Bundestagsabgeordnete aus Illertissen im Landkreis Neu-Ulm wirft nach Informationen der Augsburger Allgemeinen seinen Hut in den Ring. Er wolle sicherstellen, dass im Auswahlprozess "die ganze Vielfalt der Partei widergespiegelt wird", sagte der 66-Jährige dem Blatt. Die Bewerbungsfrist endet offiziell am 1. September.

Umwelthilfe fordert Ausstieg aus Verbrennungsmotor bis 2025

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat vor einem drastischen Niedergang der deutschen Automobilbranche gewarnt und eine sofortige Wende zur Elektromobilität gefordert. In einem Zwölf-Punkte-Plan ruft der Verein die Bundesregierung zu einem Mix an Ordnungsrecht, Verboten und Investitionen auf. So dürften ab 1. Januar 2025 keine Verbrenner-Pkw mehr neu zugelassen werden, heißt es in dem in Berlin vorgestellten Papier. Dies soll ein klares Signal an Autokonzerne senden und eine ausreichende Nachfrage sicherstellen.

Umwelthilfe: Kein deutsches E-Auto unter 20 führenden Modellen

Nach einer Erhebung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) drohen deutsche Autobauern global den Anschluss bei der Elektromobilität zu verlieren. Unter den weltweit 20 meistverkauften Elektro-Pkw habe sich im Jahr 2018 kein einziges deutsches Modell befunden, erklärte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch in Berlin.

SPD und Grüne drängen Merkel zu harter Haltung gegenüber Johnson

Vor dem Besuch des britischen Premierministers Boris Johnson am Mittwoch in Berlin haben SPD und Grüne in der Brexit-Frage auf eine harte Haltung der Bundesregierung gedrängt. Johnsons Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk habe gezeigt, dass die Europäische Union mehr denn je auf eine Rückversicherung bei der Grenzregelung zwischen Irland und Nordirland bestehen müsse. Der britische Premier hatte dem sogenannten Backstop eine Absage erteilt und auf eine Nachverhandlung des Austrittsabkommens gedrängt.

Entscheidende Stunden im italienischen Machtpoker

In Italien entscheidet sich am Dienstag das Schicksal der Regierung: Vor der mit Spannung erwarteten Rede von Ministerpräsident Giuseppe Conte im Senat beraten die Fraktionschefs über das weitere Vorgehen. Es gilt als sicher, dass die Tage der Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechtsradikaler Lega nach nur 14 Monaten an der Regierung gezählt sind. Conte äußert sich um 15.00 Uhr im Senat über die Regierungskrise, auch Innenminister Matteo Salvini wird wohl das Wort ergreifen.

