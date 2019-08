IPC, ein führender globaler Anbieter sicherer, konformer Kommunikations- und Netzwerklösungen für die Finanzmarktgemeinschaft, und Custodia Technology, Kommunikationskonformitätslösungsspezialist, geben heute Custodias Integration mit IPCs BlueWave-Anwendungsentwicklungsplattform bekannt. Die neue Custodia-BlueWave-Interoperabilität ermöglicht es Finanzorganisationen, das Voice- und Datenmanagement zu harmonisieren und die Effizienz über ihr Compliance-Vermögen hinweg beträchtlich zu steigern.

"Die behördlichen Standards haben sich stark verändert, während gleichzeitig die Anbieter ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot weiter unterteilen", so Chris Hartley, Chief Executive Officer, Custodia. "Wir haben auf unsere Kunden gehört und bauen deshalb unser starkes, unabhängiges 360-Grad-Liefermodell rund um die Zentralisierung des Voice-Recording-Managements mit Fokus auf Automatisierung weiter aus."

Durch die Zusammenarbeit kann Custodia mehr maßgeschneiderte Softwarelösungen mit BlueWave-Integration anbieten und die Voice- und Datenerfassungs- und -speicherungsstrategien verbessern, sodass die Kunden die aktuellen finanztechnischen Behördenvorgaben besser erreichen können. BlueWave ist zur Integration mit IPCs branchenführender Unigy-Plattform designt, dem Herz des Trading-Ökosystems von IPC mit über 6.400 Finanzinstitutionen. BlueWave erleichtert eine rasche Anwendungsentwicklung für tiefere Einblicke in den Trading-Workflow.

"Die globalen Finanzmärkte bewegen sich in Richtung offener und integrierter Systeme", so Joseph Pickel, Vice President of Product Strategy, IPC. "Die Zusammenarbeit mit anderen Pionieren in der behördlichen Compliance stärkt das IPC-Ökosystem, deshalb freuen wir uns so sehr über den Start der heutigen neuen Arbeitsbeziehung."

Über Custodia Technology:

Custodia Technology ist eine globale Organisation mit Firmensitz in Amerika und regionalen Büros im Vereinigten Königreich und Hongkong. Als globale Experten in der finanziellen Compliance liegt der einzige Fokus des Unternehmens auf dem vertikalen Finanzmarkt mit Spezialisierung auf die behördliche Compliance und die entsprechenden Technologien.

Custodia bietet End-to-End-Lösungen für das Compliance-Vermögen und neben dem unabhängigen Support für Best-in-Class-Anbietertechnologien außerdem eigene Softwarelösungen für den Finanzsektor mit Teamansatz für Support und Schulung in über 100 Ländern.

Weitere Informationen zu Custodia erhalten Sie unter https://custodiatechnology.com.

Über IPC

IPC ist ein führender Anbieter von Technologie und Dienstleistungen für die globalen Finanzmärkte. Wir helfen unseren Kunden, Änderungen vorwegzunehmen und Probleme zu beheben und setzen durch Branchenexpertise, herausragenden Service und umfassende Technologie Maßstäbe. Durch unseren Kundenfokus vereinen wir eines der größten und diversesten Finanzökosysteme, das sämtliche Asset-Klassen und Marktteilnehmer umfasst. Wir schaffen die Grundlagen für dieses Ökosystem und befähigen die Gemeinschaft zu Interaktionen, Transaktionen und Reaktionen auf Marktänderungen und Herausforderungen. Wir arbeiten mit unseren Kunden daran, diese sicher, produktiv, konform und verbunden zu gestalten. Besuchen Sie ipc.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter (@IPC_Systems_Inc).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190820005043/de/

Contacts:

Medien

IPC: Drew Pierson im Namen von IPC

+1 212 529 4810

drew.pierson@finnpartners.com

Medienbüro Custodia: media@custodiatechnology.com

Christine Lucas im Namen von Custodia Technology

+44 (0) 203 239 9033

Christine.lucas@custodiatechnology.com