HEISHA hat das autonome System erst vor Kurzem vorgestellt. Und jetzt steht das D.NEST F300 (http://www.heishatech.com/d-nest-solution-3/), das die Selbstlade-Station (http://www.heishatech.com/charging-pad-3/) C300 umfasst und über die Fähigkeit verfügt, auch mit starren Tragflächen senkrecht zu starten und zu landen (VTOL, Vertical Take-Off and Landing), zum Verkauf bereit. Es steht zu erwarten, dass dieses Gerät die Art und Weise, wie Drohnen im Alltag genutzt werden, völlig verändern wird. Denn es kann jederzeit und überall zur Überwachung von Acker-, Weide- und privat genutzten Flächen eingesetzt werden. HEISHA hat zudem die beiden Systeme D.NEST D300 und D.NEST S300 (1.999 USD) auf den Markt gebracht, die für kleinere Überwachungsgebiete geeignete sind und auf anderen Drohnen mit Open-Source-Plattform basieren.



D.NEST liefert immer und überall Live-Luftaufnahmen.



D.NEST ist ein autonomes Komplett-System für die Geländeüberwachung. Es bietet eine Lösung für die völlig eigenständige Inspektion von Privathäusern, Dächern, Gebäuden, Privatgrundstücken usw.



Wenn Anwender unterwegs sind und wissen wollen, ob mit ihrem Eigentum alles in Ordnung ist, dann können sie ihr Smartphone nehmen und das D.NEST F300 oder das D.NEST S300 starten und Live-Videoaufnahmen von ihrem Haus oder Grundstück erhalten. Landwirte können ihren Arbeitstag damit beginnen, dass sie die Drohne zu einem Rundflug losschicken und überprüfen, um welche Ackerflächen sie sich mehr kümmern müssen, was eine Menge Zeit spart.



Das D.NEST ist eine plattform-unabhängige Drohne, die mit allen gängigen Drohnen-Hardwareplattformen, wie etwa DJI, Ardupilot, Yuneec und PX4, kompatibel ist. Durch den Verriegelungsmechanismus des Lade-Pads ist das unbemannte Luftfahrzeug während des Ladevorgangs sicher und stabil. Das D.NEST verfügt über eine Standard-Programmierschnittstelle, die hardware-unabhängig, ausbaufähig und nahtlos integrierbar ist.



Zu dem Komplett-System gehören ein Lade-Pad, die Drohne, ein telemetrisches System, cloud-gestützte Dienste und ein zentrales Steuerungssystem. Es ist mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit, wodurch Anwender in der Lage sind, über ihr Telefon alles nahtlos im Griff zu behalten.



Die von HEISHA entwickelte autonome und automatische Funktionsweise des D.NEST F300 steht bei der Verwendung der Drohne im Zentrum. Dadurch wird das Versprechen einer "schnelleren, besseren und günstigeren" Drohne für die Überwachung des Eigentums wirklich eingelöst.



Vollständige Überarbeitung der Hauptkomponenten



Das D.NEST F300 wurde gegenüber den Vorgängermodellen komplett überarbeitet und mit einer modernen Steuerungslogik ausgestattet, um für mehr Sicherheit beim Aufladen zu sorgen und um den Flug der Drohne besser im Blick behalten zu können. Hinzu kommt das Telemetrie-Modul mit LTE/5G-Technik, das für eine nahtlose Datenerhebung und -übertragung sorgt.



Informationen zu HEISHA



HEISHA ist Technologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Produkten spezialisiert hat, die den Alltag mithilfe von moderner Wissenschaft und fortschrittlicher Technik wirklich bereichert.



