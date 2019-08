Berlin (ots) - Am Sonntag, den 1. September 2019, wählen die Länder Brandenburg und Sachsen neue Landtage.



Der Nachrichtensender WELT berichtet am Wahlsonntag live ab 17.30 Uhr. Im Studio diskutiert Chefmoderatorin Tatjana Ohm mit den Journalisten Robin Alexander und Michel Friedman über die Entwicklungen des Wahlabends. Carsten Hädler präsentiert an der Vidiwall Hochrechnungen, Ergebnisse, Trends und Mehrheitsverhältnisse. Die WELT-Reporter sind in Dresden und Potsdam sowie in den Parteizentralen in Berlin vor Ort.



Die Sondersendung zu den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen 2019 am Sonntag, den 1. September, um 17.30 Uhr live auf WELT sowie im Livestream auf WELT.de und in der TV-App von WELT Nachrichtensender. Aktuell ist die Sendung bis circa 20 Uhr geplant.



