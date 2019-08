Von Dieter Holger

LONDON (Dow Jones)--Im Jahr 2024 soll in Europa die erste kommerzielle Anlage zur Umwandlung von Abfall in Kerosin den Betrieb aufnehmen. Das Unternehmen Altalto Immingham Ltd, ein Joint Venture von Royal Dutch Shell, International Consolidated Airlines Group und Velocys, hat nach eigenen Angaben den Planungsantrag für den Baubeginn der Fabrik in der Nähe von Immingham, England, eingereicht.

Mit der Technologie des Öko-Kraftstoffherstellers Velocys soll in der Anlage jährlich mehr als eine halbe Million Tonnen nicht wiederverwertbarer "alltäglicher" Haus- und Gewerbeabfall in Brennstoff umgewandelt werden. Dies ermögliche eine 70-prozentige Reduzierung der Netto-Treibhausgasemissionen gegenüber fossilen Brennstoffen, hieß es von Altalto.

Die Produktion entspreche dem Wegfall von 40.000 normal großen Benzinern von der Straße. Zudem würden rund 130 dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen, dank "Hunderten von Millionen Pfund an Investitionen". Genau beziffert wurden die Investitionen nicht.

Die Fabrikpläne kommen zu einer Zeit, da die Luftfahrt eine der am schnellsten wachsenden Emissionsquellen geworden ist, was zum Teil auf erschwinglichere Flugreisen zurückzuführen ist. Die Luftverkehrsemissionen haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten verdoppelt und sind laut Transport & Environment, einer Kampagne- und Forschungsgruppe, für schätzungsweise 4,9 Prozent der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung verantwortlich.

British Airways, eine der Fluggesellschaften der IAG, will Treibstoff aus der Anlage einsetzen. Die Airline will ihre CO2-Emissionen bis 2050 gegenüber dem Niveau von 2005 halbieren. "Diese Entwicklung ist ein wichtiger Schritt zur Reduzierung unserer CO2-Emissionen", sagte CEO Alex Cruz.

Shell wird nach eigenen Angaben sowohl Kerosin als auch im Straßenverkehr eingesetzten Kraftstoff von Altalto kaufen. Auch der Energieriese will auf diese Weise seine Umweltbilanz verbessern. Shell hatte sich 2018 als erster Ölkonzern bereit erklärt, Ziele für die Emissionen seiner Produkte festzulegen.

Auch andere Fluggesellschaften suchen nach alternativen Kraftstoffen, um ihre Umweltbilanz zu verbessern. SkyNRG, ein weiteres Joint Venture, zu dem neben Shell und Air France-KLM gehört, beliefert mehr als 30 Fluggesellschaften mit alternativen Kraftstoffen und will die Produktion steigern.

