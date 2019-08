Mainz (ots) -



Woche 34/19

Mittwoch, 21.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 ZDF-History

Wahr oder falsch? Die großen Mythen der Bundesrepublik

Deutschland 2019



6.20 ZDF-History

Die Akte Ramstein

Deutschland 2018



7.05 Wie der Mensch die Welt eroberte

Von Afrika in die Welt



7.50 Wie der Mensch die Welt eroberte

Der Weg nach Australien



8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten

heute Xpress



8.35 Leschs Kosmos

Mythos Geschlecht

Was Männer und Frauen wirklich unterscheidet

Deutschland 2018



9.05 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle

Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch

Deutschland 2016



9.50 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle

Motiv Habgier: Der Hammer-Mörder

Deutschland 2016



10.35 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle

Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier

Deutschland 2016



11.20 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle

Motiv Eifersucht? Der Fall Ingrid van Bergen

Deutschland 2019



12.05 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle

Leben mit der Schuld: Der Fall Lolita Brieger

Deutschland 2018



12.50 DDR mobil - Hoch hinaus mit Interflug

Deutschland 2017



13.35 Geheimnisse der Sowjet-Technik

Mondraketen und Monsterflieger

Deutschland 2018



14.20 Mythos Concorde

Wettlauf am Himmel

Großbritannien 2018



15.05 Mythos Concorde

Triumph und Tragödie

Großbritannien 2018



15.50 Genial konstruiert

Superflieger

Großbritannien 2018



16.35 Terra X

Pioniere: Siegeszug der Düsenjets

Deutschland 2012



17.20 Terra X

Pioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten Flug

Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

21.40 Die vergessenen Vorfahren der Menschheit

Großbritannien 2016



22.25 Wie der Mensch die Welt eroberte

Der Weg nach Asien



23.10 Wie der Mensch die Welt eroberte

Der Weg nach Europa



23.55 Wie der Mensch die Welt eroberte

Der Weg nach Amerika



0.35 heute journal



1.05 Geheimnisse des Kosmos

Die Suche nach der letzten Grenze

USA 2015



1.50 Geheimnisse des Kosmos

Die Vermessung der Galaxie

USA 2015



2.35 Das Ende unseres Sonnensystems

Großbritannien 2016



3.15 Das Geheimnis der dunklen Energie

Großbritannien 2016



4.00 Mysterien des Weltalls

Das Nichts

Mit Morgan Freeman

USA 2010



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

