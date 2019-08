Berlin (ots) - Zur Ankündigung des Edeka-Verbunds, ausgewählte Eigenmarkenartikel ab Ende August probeweise mit verschiedenen Nährwertkennzeichnungen zu versehen, erklärt Luise Molling von der Verbraucherorganisation foodwatch:



"Es ist zwar schön, dass Edeka und Netto den Nutri-Score in die Supermarktregale bringen. Erkenntnisse zur Auswirkung auf das Kaufverhalten lassen sich aber nicht gewinnen, indem willkürlich unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Modellen kennzeichnet werden. Nur für die Nutri-Score-Ampel ist bereits wissenschaftlich belegt, dass das Modell besonders leicht verständlich ist und zu einem gesünderen Kaufverhalten führt."



Zum Hintergrund:



In Frankreich wurden für eine umfangreiche wissenschaftliche Untersuchung in 60 Supermärkten fast 2 Mio. Produkte mit verschiedenen Nährwertmodellen gekennzeichnet, um zu untersuchen, wie sich das Einkaufsverhalten verändert. Eindeutiges Ergebnis: Die Nutri-Score-Ampel hatte den stärksten Effekt auf das Einkaufsverhalten; die Verbraucherinnen und Verbraucher kauften mit dem Nutri-Score nachweislich gesünder ein.



