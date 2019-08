Etliche Gemeinden haben noch vor der Reform die Grundsteuer erhöht. Eine einzige größere deutsche Gemeinde verzichtet auf die Grundsteuer. Wie das geht - und wie Immobilieneigentümer an anderen Orten sparen können.

Zwischen 100 und 300 Euro Grundsteuer pro Kopf und Jahr mussten die Einwohner in den deutschen Bundesländern 2018 im Durchschnitt zahlen. Die Steuer wird auf Grundstückseigentum erhoben. Da Vermieter sie auf ihre Mieter umlegen können, zahlen quasi alle: Selbstnutzer genauso wie Mieter. Die gut 1500 Bewohner der baden-württembergischen Gemeinde Büsingen aber, einer deutschen Exklave, umgeben von der Schweiz, bleiben von der Grundsteuer verschont. Und das schon seit etwa zehn Jahren.

"Wir erhalten auch Zuweisungen aus der Schweiz. Und Voraussetzung der Zuweisungen ist, dass sie unseren Bürgern zu Gute kommen", sagt Bürgermeister Markus Möll. "Die Nutzung der Turnhalle ist für Vereine deshalb kostenlos. Für Wasser und Abwasser zahlen Bürger weniger als die tatsächlichen Kosten. Auch der Kindergarten kostet wenig. Und die Grundsteuer entfällt." Der Verzicht auf die laufende Immobiliensteuer sei daher ein Sonderfall - und hänge eng mit der speziellen Situation Büsingens zusammen.

Die Gemeinde spielt auch sonst steuerlich eine Sonderrolle. So müssen die Bewohner zwar deutsche Einkommensteuer zahlen, was im Vergleich zu niedrigeren Schweizer Steuersätzen ein Nachteil ist. Um das abzufedern hat das Bundesfinanzministerium ihnen als "Billigkeitsregelung" aber spezielle Freibeträge eingeräumt. Der Freibetrag beträgt 30 Prozent des zu versteuernden Einkommens, maximal aber 30 Prozent von 15.338 Euro bei Ledigen und 30.675 Euro bei Verheirateten. Pro Kind erhöht sich der Bemessungswert noch um 7670 Euro. Und bei Einkäufen fällt in Büsingen nur die Schweizer Mehrwertsteuer von aktuell 7,7 Prozent an, nicht der deutsche Satz von bis zu 19 Prozent.

Insgesamt zwölf deutsche Gemeinden verzichten auf die Grundsteuer, so wie Büsingen. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Beratungsgesellschaft EY auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes. Die Grundsteuer-Oasen schalten die Steuer aus, indem sie den Hebesatz auf null Prozent gesenkt haben. Das steht einer Kommune frei. Die meisten Grundsteuer-Oasen sind aber extrem klein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...