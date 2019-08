BERLIN (Dow Jones)--Elektro-Tretroller tragen aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nicht zu einem höheren Klimaschutz in den Städten bei. Sie hätten "keinen ökologischen Vorteil", sagte die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz in Berlin. Studien zeigten, dass die Nutzer von E-Scootern sonst meist mit Bus, Bahn, Fahrrad oder zu Fuß unterwegs seien; es handele sich nicht um Personen, die vom Auto umsteigen.

Der Vorschlag von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Busspuren für E-Scooter freizugeben, sei zudem "kontraproduktiv". Dadurch drohe sich der Busverkehr zu verlangsamen, wodurch es "noch unattraktiver" werde, mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu fahren, sagte Metz. "Das macht absolut keinen Sinn."

Die DUH verwies zudem auf Erfahrungen in anderen Ländern, wonach die durchschnittliche Lebensdauer von E-Scootern nur zwischen 60 Tagen und drei Monaten betrage. Laut Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch ist auch die Wartung der Geräte wenig klimaschonend. "Nachts werden sie mit Lieferwagen - natürlich mit Verbrennungs- und meist Dieselmotor - eingesammelt und müssen sieben Stunden aufgeladen werden." Morgens müssten die Roller in einer zweiten Runde wieder in der Stadt verteilt werden.

Ungeklärt seien zudem Haftungsfragen. Die Nutzer dieser E-Scooter müssten in der Regel bestätigen, dass sie mit Helm fahren. Doch in Berlin fahre kaum jemand mit Kopfschutz, eine Helmpflicht gibt es in Deutschland nicht. Bei Unfällen seien "die Betreiber dann fein raus. Denn sie haben sich ja bestätigen lassen, dass der Nutzer mit Helm unterwegs ist", sagte Resch. Er sprach von einem "klassischen Ablenkungsmanöver von Herrn Scheuer", um die wahren Notwendigkeiten der Mobilitätswende in der Stadt zu verhindern.

Scheuer hatte für seinen Vorstoß, Busspuren für E-Roller und Pkw mit Fahrgemeinschaften öffnen, eine Änderung der Straßenverkehrsordnung vorgeschlagen. Der Reform müssten Bundestag und Bundesrat zustimmen.

