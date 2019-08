Bayer verkauft seine Tiermedizin-Sparte. Dabei lassen sich mit den Medikamenten exzellente Gewinne erzielen. Doch Bayer war zu klein - und ein anderes deutsches Unternehmen hat dem Konzern längst den Rang abgelaufen.

Bayer-Chef Werner Baumann hat Wort gehalten: Schneller als erwartet hat sich der Konzern von seinem Tiermedizin-Geschäft getrennt. Ende 2018 hatte Baumann den Verkauf angekündigt, knapp ein Dreivierteljahr später meldet er Vollzug: Das Geschäft mit Floh- und Zeckenhalsbändern für Hunde oder Mitteln zur Stärkung der Abwehrkräfte bei Rindern geht an das US-Unternehmen Elanco. So richtig passte die Tiermedizin nicht mehr zur Pharma- und Agrar-Ausrichtung bei Bayer.

Und die 7,6 Milliarden Euro kann Bayer gut zum Schuldenabbau nach dem Monsanto-Kauf oder gar für einen möglichen Klage-Vergleich einsetzen - gegen das Monsanto-Mittel Roundup sind in den USA wegen angeblicher Krebsgefahr (die Bayer klar bestreitet) mehr als 18.000 Klagen anhängig. 5,3 Milliarden Dollar fließen in bar; für den Rest erhält Bayer Elanco-Aktien. Die Aktie, seit Tagen schon im Aufwind, zog leicht an.

So klar die Gründe für die Trennung von der Tiermedizin sind - andererseits trennt sich Bayer ...

