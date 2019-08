Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des dänischen Diabetes-Spezialisten Novo Nordisk auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 450 Kronen belassen. Analyst Keyur Parekh passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Ergebnisse für das zweite Quartal an. Die Gewinnschätzungen für 2019 hob er leicht an, reduzierte sie aber für die Folgejahre um durchschnittlich 1,5 Prozent./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2019 / 12:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DK0060534915