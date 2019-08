München (ots) - Jörg Pilawa bittet wieder prominente Kandidaten zum "Quizduell-Olymp": 30 Mal fordern Stars die drei klügsten "Quizzer" Deutschlands heraus - immer freitags ab 18:50 Uhr. Auftakt für die neue Staffel ist am 4. Oktober im Ersten.



Wissen und starke Nerven, den Gegner richtig einschätzen und im richtigen Moment auch mal zocken - so können die Stars beim "Quizduell-Olymp" bestehen. Es geht jeden Freitag um 10.000 Euro: Gewinnt der Olymp, können sich zehn Mitspieler der ARD Quiz App freuen, denn sie teilen sich den Gewinn. Sollten die prominenten Herausforderer es tatsächlich schaffen, gegen drei der besten Quiz-Köpfe Deutschlands zu bestehen, spenden sie ihren Gewinn für einen guten Zweck.



Fakten zum "Quizduell-Olymp" 2019



Das ist der "Quizduell-Olymp" - Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel ("Quizkönigin"), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass"), Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär ("Professor Quiz"). Welche Stars gegen den Olymp antreten, das gibt Das Erste vor jeder Sendung bekannt: Jeden Freitag versuchen andere prominente Kandidaten im Studio ihr Glück.



Der Spielaufbau - Das Promi-Team spielt gemeinsam gegen jeweils einen Olympioniken. Insgesamt müssen sich die Kandidaten in sechs Runden mit 18 Fragen duellieren. Danach startet die Finalrunde. Erst hier entscheidet sich, wer das Duell zwischen Promis und Profis gewinnt.



In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App mitspielen und gewinnen. Die Ergebnisse fließen, anders als beim "Quizduell", nicht in die Sendung ein. Für das "Team Deutschland" zählt stattdessen das Ergebnis des Quizduell-Olymps. Alle App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es ist unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren. Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



