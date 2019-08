Italiens Innenminister Matteo Salvini hat sich gegen Kritik von Ministerpräsident Giuseppe Conte verteidigt und ist zum Gegenangriff übergegangen. "Ich würde alles nochmal genauso machen, mit der großen Kraft eines freien Mannes", sagte der Chef der rechten Lega am Dienstag im Senat in Rom. Er wolle eine schnelle Neuwahl schon im Oktober. "Ich habe keine Angst vor dem Urteil der Italiener."

Salvini hatte die Populistenallianz aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung vor gut zwei Wochen gesprengt und will dank guter Umfragewerte die Regierung übernehmen. Conte hatte am Dienstag seinen Rücktritt angekündigt und Salvini unter anderem politischen Opportunismus und schädliches Machtstreben vorgeworfen. In gewohntem Sarkasmus sagte Salvini dazu, dass er von einem Ministerpräsidenten keine "Serie von Beleidigungen" brauche./reu/DP/jsl

