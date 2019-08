"Rhein-Neckar-Zeitung" zu Verbrennungsmotoren/DUH:

"Zum einen gibt es keine wirkliche Alternative. Batteriebetriebene Fahrzeuge sind das jedenfalls nicht. Angefangen bei der Herstellung über den Verbrauch bis zur Entsorgung fällt ihre Ökobilanz miserabel aus. Läuft alles glatt, so muss ein E-Auto 80 000 Kilometer fahren, ehe es einem sauberen Diesel gleichwertig ist. Unwahrscheinlich aber, dass die Akkuzellen überhaupt so lange halten. Von dem anderen E-Gedöns, ob als Roller oder Fahrrad, einmal ganz zu schweigen. Auch das Feindbild SUV gibt nicht das her, was Pseudo-Ökos behaupten: Denn der Verbrauch der Stadtgeländewagen hat in den letzten Jahren stark abgenommen. Und sie sind - wie alle Autos - immer noch sauberer als Flugzeuge oder Schiffe. Apropos: Die 15 größten Schiffe der Welt stoßen so viel Schadstoffe aus wie 750 Millionen Autos, das ist die Hälfte des weltweiten Bestands."/yyzz/DP/nas

AXC0004 2019-08-21/05:35