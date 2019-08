"Weser-Kurier" zur Gamescom:

"Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will deutsche Spiele-Entwickler mit 50 Millionen Euro fördern - im nächsten Jahr. Das wird nur wenig helfen. Bereits in den 2000er-Jahren hat Deutschland das Feld anderen überlassen und sich in unsinnige Debatten über "Killerspiele" verstrickt. Firmen aus Frankreich, den USA und Polen machen mit Spielen jetzt Milliardenumsätze. Die Macher der Gamescom haben das erkannt: Ihre Eröffnungsshow war diesmal pompöser und internationaler als sonst - und erstmals auf Englisch."/yyzz/DP/nas

