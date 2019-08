"Stuttgarter Nachrichten" zu Finanzminister Scholz:

"Ein Milliardenvolk wie China richtet sich ganz auf die Künstliche Intelligenz (KI) aus, die auch für deutsche Schlüsselindustrien eine zentrale Bedeutung hat. Da wirkt es beinahe skurril, wenn die Bundesrepublik sich feiert, dafür sage und schreibe 3,5 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen. Großzügiger ist man da schon bei der Grundrente, die Scholz selbst denen aufdrängen möchte, die darauf gar nicht angewiesen sind. Und die Rente mit 63 kostet schon jetzt alle drei Monate so viel wie der Bund in den nächsten Jahren für seine KI-Strategie ausgeben will. Es ist durchaus sinnvoll, dass Deutschland sich auf einen Abschwung vorbereitet. Doch falls dieses Problem tatsächlich eintritt, wird es sich nicht einfach mit einem Sack Geld erschlagen lassen."/yyzz/DP/he

AXC0012 2019-08-21/05:35