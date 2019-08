"Rheinpfalz" zu Übergriffe gegen Beamte:

"Die vom Beamtenbund präsentierte Umfrage bestätigt, was jene, die Augen und Ohren offen halten, schon länger feststellen: Ton und Umgang in unserem Miteinander sind rauer geworden. (.) Dies festzustellen und zu beklagen, ist eine Sache. Deutlich schwieriger wird es sein, diesen Trend zu stoppen, gar umzukehren. Denn es reicht nicht, nur nach "der Politik" zu rufen. (.) Offenbar sind in vielen Familien Begriffe wie Anstand und Höflichkeit zu Fremdwörtern geworden. Wenn aber Erwachsene, wenn Eltern dem Nachwuchs nicht vorleben, wie man sich anständig verhält, woher sollen es dann die Kinder lernen?"/yyzz/DP/he

