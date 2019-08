"Braunschweiger Zeitung" zu Ausbau/Windkraft in Deutschland:

"Die Windenergie, das Rückgrat der Energiewende, findet die große Mehrheit der Deutschen zwar prinzipiell in Ordnung. Sobald aber einer der mittlerweile 200 Meter hohen Windrad-Riesen in der eigenen Nachbarschaft stehen soll, wird das Gezeter immer größer. Die Gemeinden agieren inzwischen viel zu vorsichtig. Sie stellen Dutzende Auflagen, um Klagen von Bürgerinitiativen vorzubeugen. Doch selbst nach dem langwierigen Genehmigungsprozess haben Windparkbauer keine wirkliche Rechtssicherheit. Es braucht bei diesem sensiblen Thema den großen Wurf: einheitliche Standards in ganz Deutschland."/yyzz/DP/he

