Vor der Veröffentlichung der neuesten Fed-Protokolle in den USA haben sich Anleger in Asien zurückgehalten. Die Werte bewegten sich kaum.

Vor der Veröffentlichung der jüngsten Fed-Protokolle sind die Anleger in Fernost in Wartestellung gegangen. Sie erhoffen sich von der US-Notenbank Aufschlüsse auf den weiteren Zinskurs. Der MSCI-Index für die asiatischen Werte außerhalb Japans bewegte sich am Mittwoch kaum. Die Investoren sollten auf das Wort "etwas" achten, wenn Fed-Chef Jeremy Powell den künftigen Zinskurs darlege, sagte Ellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...