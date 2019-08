The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2GS2S3 OMEGA AG ANL 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T7R9 DZ BANK IS.A659 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T7T5 DZ BANK IS.A661 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB25Y1 LBHT IS.A.25Y BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A12UGB3 IKB DT.IND.BK.MTN 15/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AANX9 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB34Y7 BAY.LDSBK.IS. 16/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB3544 BAY.LDSBK.IS 16/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4PF1 HCOB WINTER 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4PH7 HCOB W-ZINS 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA USY00130CZ88 ADANI PORTS+SP.15/20 REGS BD02 BON USD N

CA PTKA XFRA XS0462994343 PORT.TEL.INTL 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA DSNW XFRA XS1113212721 DANSKE BK 14/19 MTN BD02 BON EUR N