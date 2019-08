Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Regierung hat grünes Licht für den Verkauf von 66 F-16-Kampfjets an Taiwan gegeben. Präsident Donald Trump billigte das Rüstungsgeschäft mit einem Wert von 8 Milliarden Dollar. Die Waffenlieferung dürfte China verärgern: Peking sieht Taiwan als abtrünnige Provinz, die eines Tages wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit militärischer Gewalt. Am Montag hatte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums Waffenlieferungen der USA an Taiwan als "schwere Verletzung" von Vereinbarungen zwischen Peking und Washington und als "schwere Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten" kritisiert. Sollten die USA geplante Waffengeschäfte mit Taiwan nicht stoppen, müsse Washington "alle Konsequenzen tragen". US-Außenminister Mike Pompeo erklärte am Dienstag dagegen, die Lieferung der Kampfjets stehe in Einklang mit den Vereinbarungen und den "historischen Beziehungen" zwischen den USA und China.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:55 CH/Zur Rose Group AG, Ergebnis 1H

07:00 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1H

08:00 DE/Voltabox AG, ausführliches Ergebnis 1H

11:00 DE/Vapiano SE, HV

Außerdem:

- DE/Axel Springer SE, Ende der verlängerten Frist (Mitternacht)

zur Annahme des Übernahmeangebots des Finanzinvestors KKR

DIVIDENDENABSCHLAG

RCM Beteiligungs AG: 0,06 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: +2,3% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 30./31. Juli

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 (offenes Volumen) 11:30 DE/Auktion von 0,00-prozentigen Anleihen mit Laufzeit August 2050 im Volumen von 2 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.656,50 0,12 S&P-500-Future 2.905,30 0,25 Nikkei-225 20.606,28 -0,34 Schanghai-Composite 2.881,87 0,06 +/- Ticks Bund -Future 178,64 -31 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.651,18 -0,55 DAX-Future 11.612,00 -0,71 XDAX 11.618,86 -0,72 MDAX 24.986,85 -0,75 TecDAX 2.732,61 -0,71 EuroStoxx50 3.350,23 -0,56 Stoxx50 3.077,28 -0,54 Dow-Jones 25.962,44 -0,66 S&P-500-Index 2.900,51 -0,79 Nasdaq-Comp. 7.948,56 -0,68 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,95% +77

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zunächst mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Die Nachrichtenlage gibt keine klare Richtung vor, sondern sorgt eher für leichte Verunsicherung. Im Hinblick auf die Veröffentlichung des Protokolls der Zinssitzung von Ende Juni am Abend dürften viele Anleger vorsichtig agieren. Das gilt auch für das Notenbankertreffen ab Donnerstag in Jackson Hole.

Rückblick: Etwas leichter - Nach zwei Tagen mit kräftig erholten Kursen sprachen Händler von einem Rücksetzer bei dünnen Umsätzen. Dabei schlossen alle Branchenindizes im Minus. Der MIB in Mailand gab mit dem Ende der Regierungskoalition um 1,1 Prozent nach. Den Tiefststand markierte der Index vor der wie erwartet gekommenen Rücktrittsankündigung von Ministerpräsident Giuseppe Conte. Als möglich gelten nun Neuwahlen, eine Technokraten-Regierung oder aber eine andere Koalition. Daneben rückte das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole in den Fokus und sorgte bei einigen Akteuren für Zurückhaltung. Am Freitag wird US-Notenbankchef Jerome Powell sprechen. Börsianer erhoffen sich Hinweise über den weiteren Zinskurs der Fed. Unter den Einzelwerten gaben BHP nach Vorlage teils enttäuschender Geschäftsjahreszahlen um 2,6 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Stark unter Druck stand der Immobiliensektor, weil wie das Bundesverfassungsericht entschieden hatte, die Mietpreisbremse nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Der Sektorindex RX Real Estate sackte um gut 2 Prozent ab. Vonovia fielen um 3,1 und LEG Immobilien um 3,2 Prozent. Osram reagierten mit einem Anstieg von 1,4 Prozent auf 35,15 Euro auf einen Bloomberg-Bericht, laut dem die Investoren Bain und Carlyle eine Erhöhung ihres Gebots von 35 Euro je Aktie in Erwägung ziehen. Bayer fielen um 0,5 Prozent. Der Konzern hatte den bereits erwarteten Verkauf der Sparte Tiergesundheit unter Dach und Fach gebracht.

XETRA-NACHBÖRSE

Gea wurden bei Lang & Schwarz 2,5 Prozent fester gestellt. "Goldman Sachs hat den Wert auf Buy hochgenommen", meinte ein Marktteilnehmer dazu. Tele Columbus hatte Zweitquartalszahlen vorgelegt. Die Titel wurden daraufhin 6,5 Prozent fester getaxt.

USA / WALL STREET

Leichter - Gefragt waren vermeintlich sichere Häfen, Aktien weniger. Trotz positiver Signale sei eine Lösung des US-chinesischen Handelsstreits weiter nicht in Sicht, hieß es. Händler sprachen auch von Kaufzurückhaltung angesichts kommender Notenbankereignisse wie der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung und der Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole beim Notenbanktreffen in Jackson Hole am Freitag. Eher verunsichernd wirkte, dass die US-Regierung Vorschläge zur Stützung der Konjunktur wie Steuersenkungen prüft, andererseits Präsident Trump aber die Stärke des US-Wachstums betonte. Technologiewerte standen teils unter Druck, weil Generalstaatsanwälte aus bis zu 20 Bundesstaaten angeblich Ermittlungen gegen die Branchengrößen wegen Kartellrechtsverstößen prüfen. Alphabet und Facebook sanken um 1,4 bzw. 1,3 Prozent. Home Depot legten um 4,4 Prozent zu nach übertroffenen Gewinnerwartungen. Elanco Anima Health verloren 8,6 Prozent. Hier lastete die Nachricht auf dem Kurs, dass das Unternehmen für 7,6 Milliarden US-Dollar den Bereich Tiergesundheit von Bayer kauft. Baidu gewannen 4,3 Prozent. Der chinesische Suchmaschinenbetreiber hatte zwar einen Gewinneinbruch verzeichnet, aber dennoch die Markterwartungen übertroffen. Medtronic stiegen nach guten Geschäftszahlen und einem angehobenen Ausblick um 2,6 Prozent.

Die US-Anleihen holten ihre Vortagesverluste wieder auf. Marktteilnehmer verwiesen auf die Vorgaben aus Europa, wo die politische Unsicherheit in Italien für eine verstärkte Suche nach Sicherheit sorgte. Die Rendite zehnjähriger US-Titel reduzierte sich um 6,3 Basispunkte auf 1,54 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0,00 Uhr Di, 17:10 EUR/USD 1,1093 -0,1% 1,1217 1,1089 EUR/JPY 118,10 +0,1% 120,87 117,93 EUR/CHF 1,0864 +0,1% 1,1025 1,0861 EUR/GBR 0,9128 +0,1% 0,8975 0,9137 USD/JPY 106,47 +0,2% 107,74 106,33 GBP/USD 1,2154 -0,1% 1,2500 1,2139 USD/CNY 7,0536 -0,1% 7,0604 7,0604 Bitcoin BTC/USD 10.242,75 -5,02 10.327,25 10.630,00

Der Euro reagierte gelassen auf den Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Dieser war letztlich wie ohnehin schon erwartet gekommen. Wie es nun weitergeht, dafür gibt es mehrere Optionen. Als das ungünsgünstige Szenario für den Euro bezeichneten die Analysten von ING Neuwahlen. Zuletzt stieg der Euro im US-Handel auf 1,1099 nach einem Tagestief bei 1,1066 Dollar. Der ICE-Dollarindex büßte 0,1 Prozent ein. Es werde mit einer taubenhaften Tonlage des Fed-Protokolls am Mittwoch gerechnet, hieß es zur Dollarschwäche.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,39 56,13 +0,5% 0,26 +17,4% Brent/ICE 60,36 60,03 +0,5% 0,33 +9,1%

Die Ölpreise zeigten sich richtungslos. Sie befänden sich seit rund zwei Wochen in einer Aufwärtsbewegung und würden dabei von der Erwartung weiterer geldpolitischer Lockerungen der Notenbanken gestützt, die einer drohenden Rezession entgegenwirken sollen, hieß es. WTI fiel um 0,2 Prozent auf 56,34 Dollar, für Brent ging es um 0,5 Prozent auf 60,03 Dollar aufwärts. Etwas gestützt wurde Brent von Meldungen des Vortages, wonach jemenitische Rebellen einen Drohnenangriff auf das größte saudische Ölfeld vorgenommen haben sollen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.502,60 1.508,30 -0,4% -5,70 +17,2% Silber (Spot) 17,05 17,17 -0,7% -0,12 +10,0% Platin (Spot) 845,14 852,00 -0,8% -6,86 +6,1% Kupfer-Future 2,58 2,58 0% 0 -2,5%

Der Goldpreis erholte sich leicht von den Abgaben zu Wochenbeginn und notierte wieder über der Marke von 1.500 Dollar. Die Feinunze verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 1.507 Dollar. Die Erwartung sinkender Zinsen durch die Fed stütze das Edelmetall, hieß es mit Blick auf die deutlich gesunkenen Marktzinsen.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

BREXIT

