flatex Morning-news EUR/USD: Das Währungspaar EURUSD gab sich am Dienstag ungeachtet ...

Das Währungspaar EUR/USD gab sich am Dienstag ungeachtet der "römischen" Turbulenzen ausgesprochen stabil und hielt sich auch nach dem Handelsschluss an der Wall Street oberhalb der Marke von 1,1100. Dies könnte aber vor allem daran liegen, weil sich das Gros der Markteilnehmer vor dem Jackson Hole-Symposium nicht besonders stark aus dem Fenster lehnen will.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Mehrjahrestief des 01. August 2019 bei 1,1026 bis zum jüngsten Zwischenhoch des 05. August 2019 bei 1,1250, wären die nächsten Ziele zur Ober- und Unterseite ableitbar. Die Widerstände wären bei 1,1138/1,1165/1,1197 und 1,1250 auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 1,1079 und 1,1026, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1,0994/1,0974/1,0941 und 1,0888 in Betracht.

