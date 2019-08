IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.: Yield Growth kündigt Einführung von Urban Juve in den Vereinigten Staaten und Silber-Sponsoring auf der ipsy Live-Veranstaltung in New York im Oktober 2019 an

21. August 2019, Vancouver, B.C. The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB :BOSQF) (Frankfurt: YG3) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Hanf-Hautpflegelinie Urban Juve auf der bevorstehenden ipsy Live-Veranstaltung in den Vereinigten Staaten einführen wird. ipsy Live findet vom 11. bis 13. Oktober 2019 im Center 415 in Midtown Manhattan (New York) statt.

Abbildung 1. Urban Juve's Kosmetiklinie von Hanf-infundierten Hautpflegeprodukten wird auf der kommenden ipsy Live Veranstaltung in New York vorgestellt.

Die erste ipsy Live-Veranstaltung feiert Beauty-Influencer, darunter Trendsetter auf YouTube, Pinterest und Instagram, und bietet eine Kombination von Performances auf der Bühne, Workshops, Meetups und Networking-Möglichkeiten, wobei ein Schwerpunkt auf Video, Sharing und Selbstdarstellung liegen wird. Es werden mehr als 4.000 Influencer und Kosmetikbegeisterte erwartet. Das erwartete Publikum von ipsy Live beinhaltet aufstrebende Influencer, ipsy-Megafans und Marken, die Beauty-Vlogger und -Blogger persönlich erreichen möchten. Urban Juve rechnet als Silbersponsor der Veranstaltung mit einem hohen Maß an Social Media Engagement und wird in Posts verschiedener Marken eingebunden sein. Diese haben das Potenzial, die 2,3 Millionen Instagram-Follower und 5,4 Millionen Facebook-Follower von ipsy zu erreichen.

Die Teilnahme und das Sponsoring der ipsy Live-Veranstaltung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, Influencer und Earned Media (Anm.: Aufmerksamkeit und Präsenz in Medien, die meist durch Aktivitäten verdient wird) für uns zu gewinnen, sagt Krystal Pineo, Director und Mitbegründerin von Yield Growth. Bei der Einführung von Urban Juve in den Vereinigten Staaten besteht unser Ziel darin, durch gezielte Influencer-Marketing-Kampagnen eine virale Akzeptanz unserer Produkte zu erreichen.

Die Hautpflegeprodukte von Urban Juve werden mit den hochwertigsten Inhaltstoffen hergestellt, darunter das Hanfwurzelöl (Cannabis Sativa), das mit dem zum Patent angemeldeten Extraktionsverfahren von Urban Juve gewonnen wird, Hanfsamenöl, reine ätherische Öle und botanische Extrakte. Die Rezepturen sind von Ayurveda inspiriert, einem alten Heilsystem für Geist, Körper und Sinne. Urban Juve verwendet keine künstlichen Inhaltstoffe und führt keine Tierversuche durch.

Urban Juve arbeitet mit einer New Yorker Agentur zusammen, um an seinem Stand auf der ipsy Live ein interaktives Erlebnis zu schaffen, um bei den Besuchern durch ayurvedische Hautbewertungen Aufklärungsarbeit zu betreiben. Urban Juve wird den Besuchern Promo-Codes für ihre Teilnahme an interaktiven Spielen an seinem Stand geben. Der Zeitpunkt dieser Veranstaltung fällt mit der Markteinführung des Ultra-Hydrating Lip Balm (feuchtigkeitsspendender Lippenbalsam) von Urban Juve zusammen, der auch in der Gift Bag für die 4.000 Veranstaltungsteilnehmer enthalten sein wird. Der interaktive Stand und das Influencer-Erlebnis wird in ganz Nordamerika repliziert werden, wenn Urban Juve seine Pop-up- und Einzelhandelsstrategie vorstellt.

Jefferies schätzt, dass der Markt für CBD-Schönheitspflege in den nächsten 10 Jahren einen Wert von 25 Milliarden US-Dollar erreichen wird und 10 bis 15 % des weltweiten Hautpflegeumsatzes ausmachen könnte. Jefferies sagt: Der globale Markt für Schönheits- und Körperpflege näherte sich 2017 einem Wert von 465 Milliarden Dollar und ist reif für eine Veränderung durch Produkte auf Cannabisbasis.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von cannabis- und hanfhaltigen Produkten der Marken Urban Juve und Wright & Well spezialisiert. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst mehr als 200 Wellness- und Schönheitsrezepturen. Das Unternehmen hat die Absicht, den internationalen Wellness-Markt - der laut Angaben des Global Wellness Institute mittlerweile einen internationalen Marktwert von 4,2 Billionen Dollar erreicht hat - durch die Verbindung von uralten Heilmethoden mit moderner Wissenschaft und Technik zu revolutionieren. Das Führungsteam von The Yield Growth ist mit internationalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation bestens vertraut. Die Zielgruppe von Yield Growth sind Mainstream-Luxusverbraucher, die sich erlesene Wellnessprodukte wünschen. Die Vorzeigemarke Urban Juve verfügt über eine markenrechtlich geschützte und zum Patent angemeldete Extraktionstechnologie und hat 12 Patente angemeldet. Yield Growth errichtet derzeit ein komplexes internationales Vertriebsnetz und verfügt über zahlreiche Einnahmequellen wie z.B. Dienstleistungen, Lizenzierungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie www.urbanjuve.com und findyourjuve auf sozialen Plattformen um sich zu informieren, zu engagieren und einzukaufen.

