Red Rock Resorts - "Rien ne va plus - nichts geht mehr" Shortgelegenheit Jetzt in dieser Kasinoaktie!

Shortsetup

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:US75700L1089Red Rock Resorts ist ein Kasinobetreiber mit Hauptsitz in Las Vegas, wie sollte es anders sein. Das Unternehmen betreibt in Summe 20 Kasinos mit insgesamt 5.000 Gästebetten, 20.000 Spielautomaten und 360 Tischen. Mit mehr als 13.800 Mitarbeitern konnte der Glücksspielkonzern im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,6 Mrd. USD erlösen und einen Gewinn von mehr als 219 Mio. USD erzielen. Trotz alledem kennt der Aktienkurs seit dem Jahreshoch vom Februar bei 28,62 USD nur noch eine Richtung, und zwar nach unten. In der Spitze verlor der Kurs mehr als 40 % und ein Ende scheint noch nicht in Sicht, den derzeit bildet sich unter dem EMA 20, an der ehemaligen Unterstützungstrendlinie, welche jetzt als Widerstand fungiert, ein Doppelhoch.Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche können sich dem derzeit schwachen Gesamtmarkt nicht entziehen und Red Rock Resorts enttäuschte zusätzlich mit der Veröffentlichung der letzten Quartalsergebnisse die Erwartungen der Analysten. Keine guten Aussichten für den Kasinobetreiber, der kurz vor dem nächsten stärkeren Abschwung stehen könnte.Ein sehr schönes Shortsetup ergibt sich beim Unterschreiten der Tagestiefs von Montag und Dienstag dieser Woche bei 19,09 USD und der Fertigstellung des Doppehochs. Mit einem Stopp Loss über dem Widerstandscluster bestehend aus EMA 20, Widerstandstrendlinie und Doppelhoch bei ca. 20 USD ließe sich bis zum Tief vom 07.08.2019 ein CRV von 2,5:1 realisieren.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in RRR