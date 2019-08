Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will in dieser Legislaturperiode nicht darüber entscheiden, wie lange der Solidaritätszuschlag für Topverdiener noch beibehalten werden soll. "Darüber werden wir in der nächsten Legislaturperiode sicher entscheiden", sagte der Vizekanzler am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin" unmittelbar vor dem geplanten Kabinettsbeschluss über die Abschaffung für die weitaus meisten Soli-Zahler. Eine vollständige Abschaffung werde auch von der Entwicklung der Ausgaben etwa im Zusammenhang mit den Folgen der Wiedervereinigung abhängen. Die Union dagegen dringt auf eine baldige vollständige Abschaffung und mindestens die Festlegung eines Fahrplans dafür.

Scholz' Gesetzentwurf sollte am Vormittag vom Kabinett beschlossen werden. Demnach soll die Abgabe für 90 Prozent der bisherigen Zahler gestrichen werden, weitere 6,5 Prozent sollen den Soli von 2021 an nur noch teilweise zahlen - je höher das Einkommen, desto mehr. Die Topverdiener - 3,5 Prozent der heutigen Zahler - sollen weiter die volle Höhe zahlen.

Scholz zeigte sich "sehr sicher", dass ihm das Bundesverfassungsgericht keinen Strich durch die Rechnung machen wird. Das Gericht habe schon mehrfach zum Soli Entscheidungen getroffen. "Und daraus ergibt sich schon, dass auch die bisherige Freigrenze, die wir hatten, zulässig war - und dann die neue wohl auch zulässig sein wird", erklärte er. "Es ist zulässig, was wir machen, es ist auch notwendig, und es ist gerecht."/thn/DP/jha

