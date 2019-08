paycentive AG: Vorteilswelt der Sparkasse Berchtesgadener Land erfolgreich mit paycentive-Technologie gestartet DGAP-News: paycentive AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Expansion paycentive AG: Vorteilswelt der Sparkasse Berchtesgadener Land erfolgreich mit paycentive-Technologie gestartet 21.08.2019 / 09:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Augsburg, 21. August 2019 Paycentive baut die Präsenz seiner Loyalty-Plattform unter den Sparkassen weiter aus - insbesondere im süddeutschen Raum. Mit der Sparkasse Berchtesgadener Land hat die mittlerweile sechste bayerische Sparkasse ihre "Vorteilswelt" exklusiv für Privat-Girokunden gestartet. Seit 1. Juli 2019 können die rund 50.000 Kontoverfügungsberechtigten mit ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) beim Bezahlen attraktive Geld-Zurück-Vorteile erhalten: Sie kaufen bei teilnehmenden Geschäften, Gaststätten und Dienstleistern ein, sammeln automatisch, kostenlos und ohne Zusatzaufwand Treueboni und können sich am Monatsende über eine Auszahlung aufs Konto freuen. Aktuell sind es bereits jetzt mehr als 100 Akzeptanzstellen in der Region, die mitmachen - darunter sind mit REWE, EDEKA und L'Osteria große Einzelhändler und Franchises ebenso vertreten wie starke regionale Marken (z.B. Watzmann Therme, Rupertus Therme und Berchtesgadener Land Milchladen). Bundesweit erstreckt sich das Programm, das schon 39 Sparkassen mit 5,5 Millionen Kunden nutzen, auf mittlerweile über 4.500 Partner; sie profitieren vor allem von einer höheren Kundenfrequenz und Zusatzerträgen. "Mit der Plattform wollen wir Menschen und Wirtschaft in der Region ein Stück weiter zusammenbringen und den Einkauf vor Ort stärken. Schon nach einem Monat zeigt sich: Mit Erfolg. Wir haben einen überragenden Start in allen Bereichen, von der Kundennutzung über die Zahl der teilnehmenden Partner bis hin zu Umsätzen und Treueboni verzeichnet", freut sich Helmut Grundner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse mit Sitz in Bad Reichenhall. Das Institut zählt nun zu einem Kreis von 39 Sparkassen, die mit dem Spezialanbieter für Loyalty-Programme, paycentive, zusammenarbeiten. Auf Basis eines ohnehin täglich genutzten Payment-Mediums - der Girocard - hat das Augsburger Unternehmen eines der am schnellsten wachsenden Loyalty-Programme für den Mittelstand in Deutschland aufgebaut. Über die paycentive AG paycentive betreibt eine Plattform, durch die Bank- oder Kreditkarten gleichzeitig auch als Bonuskarte genutzt werden können: payment + incentive = paycentive. Schon über 4.500 regionale Händler, Dienstleister und Gastronomen sowie zahlreiche Outlets bekannter Filialisten nutzen paycentive und erhalten damit eine professionelle Loyalty-Lösung, wie sie bisher nur großen Einzelhandelsketten vorbehalten war. Konsumenten erhalten bei den teilnehmenden Handelspartnern bei Kartenzahlung Boni automatisch gutgeschrieben und brauchen nicht mehr zahlreiche Kunden- oder Stempelkarten mit sich zu führen. Durch Kooperationen mit aktuell 39 Sparkassen ist die paycentive Bonusfunktion für deren mehr als fünf Mio. Kunden automatisch freigeschaltet. Die teilnehmenden Sparkassen werten ihre Konten und Karten dadurch entscheidend auf. paycentive hat Standorte in Augsburg und Paderborn und beschäftigt aktuell ca. 35 Mitarbeiter. Pressekontakt: Presse & Public Relations paycentive AG Franz-Kobinger-Straße 7a 86157 Augsburg Mail: presse@paycentive.de www.paycentive.de/presse 21.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 860763 21.08.2019 AXC0087 2019-08-21/09:29