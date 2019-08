Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Daly hält Juli-Zinssenkung für gerechtfertigt

Mary Daly, Präsidentin der Fed von San Francisco, hält die Zinssenkung der US-Notenbank vom Juli für gerechtfertigt. Der Offenmarktausschuss (FOMC) der Federal Reserve hatte den Leitzins im Juli um 25 Basispunkte auf einen Korridor von 2,00 bis 2,25 Prozent gesenkt und den Bilanzabbau gestoppt. Das "war eine angemessene Neukalibrierung der Geldpolitik als Reaktion auf den Gegenwind, mit dem wir konfrontiert sind, zusammen mit der Inflationsrate, die weiterhin unter unserem 2-Prozent-Ziel liegt", erklärte Daly.

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,5 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 3,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,4 Millionen Barrel nach plus 3,7 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte bei Rohöl eine Abnahme von 1,5 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,2 Millionen Barrel.

Scholz: Keine Anzeichen für neue Eurokrise wegen Italien

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Befürchtungen von sich gewiesen, dass die Staatskrise in Italien eine erneute Eurokrise auslösen könnte. "Nein, dafür gibt es keine Anzeichen", sagte er im ARD-Morgenmagazin auf die Frage, ob er darüber besorgt sei. Scholz verwies unter anderem auf die früheren Verhandlungen mit Rom über die italienische Budgetpolitik.

Scholz: Sehr sicher, dass Soli-Abbau verfassungsgemäß ist

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich vor der am Morgen anstehenden Entscheidung des Kabinetts zum weitgehenden, aber nicht vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlages überzeugt gezeigt, dass der von ihm gewählte Weg nicht gegen das Grundgesetz verstößt. "Ich bin sehr sicher", sagte Scholz im ARD-Morgenmagazin auf eine entsprechende Frage. "Das Bundesverfassungsgericht hat ja schon mehrfach zum Soli Entscheidungen getroffen", hob er hervor.

Luftfahrtkoordinator der Regierung lehnt Flugscham ab

Vor der ersten Nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig warnen Vertreter der Bundesregierung und der Wissenschaft vor einem Schlechtreden von Flügen wegen deren CO2-Bilanz. "Die Fokussierung auf das Fliegen in der aktuellen Klimaschutzdebatte greift mir zu kurz", sagte der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek (CDU), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ich fliege nicht aus Jux und Tollerei, sondern wenn es sein muss." Bei großen Distanzen gebe es oft keine sinnvolle Alternative.

Flüchtlinge der "Open Arms" gehen in Lampedusa an Land

Die auf dem Rettungsschiff "Open Arms" festsitzenden Flüchtlinge sind auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa an Land gegangen. Bilder im italienischen Fernsehen zeigten, wie die ersten Geretteten die "Open Arms" verließen. Zuvor hatte die italienische Justiz angeordnet, dass die zuletzt mehr als 80 Flüchtlinge an Bord des Rettungsschiffs an Land gebracht werden müssten.

Australien beteiligt sich an US-Marinemission in Straße von Hormus

Australien wird sich an der US-geführten Marinemission zum Schutz der Schifffahrt in der Straße von Hormus beteiligen. Premierminister Scott Morrison kündigte an, seine Regierung werde eine Fregatte, ein Aufklärungsflugzeug sowie Militärangehörige zur Unterstützung der Mission zur Verfügung stellen. US-Außenminister Mike Pompeo und Verteidigungsminister Mark Esper hatten die australische Regierung kürzlich bei einem Besuch in Sydney aufgefordert, sich an der Mission vor der iranischen Küste zu beteiligen.

Elfköpfiger "Souveräner Rat" im Sudan gebildet

Im Sudan ist der "Souveräne Rat" gebildet worden, der eine rund dreijährige Übergangsphase hin zur Demokratie leiten soll. Die Namen der elf Mitglieder des Gremiums wurden vom bislang herrschenden Militärrat bekanntgegeben. Dem Souveränen Rat gehören fünf Militärs und sechs Zivilisten an. Geführt wird das Gremium von General Abdel Fattah al-Burhan, der bislang dem Militärrat vorstand. Er soll am Mittwoch vereidigt werden.

Trump lässt als Konjunkturstütze Steuersenkungen prüfen

Die US-Regierung prüft laut Präsident Donald Trump Vorschläge zur Stützung der Konjunktur. Dazu zählt auch eine mögliche Senkung der Kapitalertragssteuer. Allerdings betonte Trump gleichzeitig die Stärke des US-Wachstums. "Wir sind sehr weit von einer Rezession entfernt", sagte er gegenüber Journalisten im Weißen Haus. Der Präsident teilte mit, die Regierung prüfe verschiedene Steuersenkungen, einschließlich einer Verringerung der Kapitalertragssteuern, indem diese an die Inflation gekoppelt würden.

Trump sagt wegen Grönland-Streits Treffen mit dänischer Regierungschefin ab

Der Streit um Überlegungen von US-Präsident Donald Trump für einen Kauf von Grönland spitzt sich zu: Trump sagte ein für Anfang September geplantes Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ab. Zur Begründung schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter, Frederiksen wolle nicht über einen Verkauf der Insel sprechen. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte, die gesamte Dänemark-Reise sei gestrichen.

Trump wirbt erneut für Wiederaufnahme Russlands durch G7

Kurz vor dem G7-Gipfel am Wochenende im französischen Biarritz hat sich US-Präsident Donald Trump erneut für die Wiederaufnahme Russlands in die Staatengruppe ausgesprochen. Es sei "viel angemessener", wenn Russland der Gruppe angehöre, sagte Trump in Washington. Er "könnte sicherlich" eine Wiederaufnahme des Landes in die Gruppe unterstützen, betonte er.

USA billigen Verkauf von 66 F-16-Kampfjets an Taiwan

Die US-Regierung hat grünes Licht für den Verkauf von 66 F-16-Kampfjets an Taiwan gegeben. Wie das US-Außenministerium mitteilte, billigte Präsident Donald Trump das Rüstungsgeschäft mit einem Wert von 8 Milliarden Dollar (7,2 Milliarden Euro). Die Waffenlieferung dürfte China verärgern: Peking sieht Taiwan als abtrünnige Provinz, die eines Tages wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit militärischer Gewalt.

Norwegen Juni Arbeitslosenquote bereinigt 3,6%

Norwegen Juni Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 3,4%

