Die aktuellen Zeichen in vielen Indizes deuten derzeit auf eine heftige Korrektur hin. Viele Indizes wie zuletzt DAX, S&P 500, Dow Jones und Co. zeigten sich in den vergangenen Tagen von ihrer volatilen Seite. Konjunkturelle Sorgen und der Handelskonflikt sorgten zudem für dicke Sorgenfelder und dunkle Wolken, die metaphorisch über ganzen Indizes schwebten. Ein Marktumfeld, das derzeit von reichlich Pessimismus geprägt ist, was wiederum ebenfalls eine Ausgangslage für eine Gegenbewegung sein könnte. ...

