Die Regierungskrise in Italien hat die Märkte am Dienstag deutlich belastet. Am Mittwoch hoffen die Anleger auf Signale von der US-Notenbank - und halten sich zunächst zurück.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt blicken am Mittwoch auf die Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der US-Notenbank Fed am Abend und werden entsprechend zurückhaltend agieren. Der Dax startete am Morgen mit 0,32 Prozent im Plus bei 11.688 Punkten.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen umfasst, legte um 0,51 Prozent auf 25.113 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,53 Prozent auf 3,368 Punkte.

Am Dienstag schloss der deutsche Leitindex 0,55 Prozent tiefer bei 11.651 Punkten. Der MDax verlor 0,75 Prozent und notierte zum Handelsschluss bei 24.987 Punkten.

Anleger erhoffen sich von den Sitzungsprotokollen ein Signal für die weitere Entwicklung der US-amerikanischen Zinspolitik. Im Juli hatte die Notenbank eine Zinssenkung beschlossen, Fed-Chef Jerome Powell verunsicherte die Anleger jedoch mit seinen Aussagen, dass keine neue Ära von Zinssenkungen zu erwarten sei.

Weitere Signale erhoffen sich Anleger von dem alljährlichen Notenbanker-Treffen im US-Bundesstaat Wyoming Ende der Woche. Investoren gehen davon aus, dass Powell in seiner Rede am Freitag weitere Zinssenkungen für September ankündigen wird. Am Donnerstag werden zudem die jüngsten Sitzungsprotokolle der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlicht.

