Varta (Batterien) und Eckert & Ziegler waren die Stars der letzten Wochen. Beide hervorragend aufgestellt sowohl mit den Produkten wie mit den Zielen, aber nun ist eine Korrektur fällig. 20 bis 25 % dürfte das Minimum sein. In Fahnenstangen hinein zu verkaufen ist stets etwas schwierig, weil die Gier groß ist, den letzten Punkt auszureizen. Also: Alles verkaufen oder wenigstens die Hälfte und anschließend nach der Korrektur neu in Stellung gehen!



