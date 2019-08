Laut Medienberichten gaben US-Bankenaufsichtsbehörden am Dienstag bekannt, dass sie eine endgültige Änderung zur Vereinfachung der "Volcker Rule" verabschiedet haben. Somit werden die Vorschriften für Wall Street-Banken wieder gelockert. Das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) und die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) genehmigten die überarbeitete Version der so genannten "Volcker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...