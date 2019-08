flatex Morning-news DAX update: Der Kospi leicht im Plus, der STI leicht im Minus, ...

Der Kospi leicht im Plus, der STI leicht im Minus, die festlandchinesischen Märkte kämpften mit der schwarzen Null und der Hang Seng Index leicht im Plus, der japanische Nikkei225 mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 20.618,57 Punkten. So ziemlich alle asiatisch-pazifischen Aktienmärkte gaben sich im Gesamtbild somit recht richtungslos. Nur der australische ASX200 nicht, denn der fiel um 0,94 Prozent auf 6.448,30 Punkte deutlicher zurück. Die US-Futures wiesen seit der asiatischen Handelszeit durchweg Kursgewinne auf. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 11.673,66 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex verlor am Dienstag 0,55 Prozent und beendete den Xetra-Handel mit 11.651,18 Punkten. Ausgehend vom Jahrestief des 15. August 2019 bei 11.266,48 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 20. August 2019 ei 11.764,93 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 11.765 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 11.837/11.882/11.955/12.073 und 12.146 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 11.574/11.516/11.457/11.384 und 11.266 Punkten in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/