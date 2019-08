Auch 2019 wird der weltweite Palladiummarkt in einem strukturellen Defizit verbleiben, ist sich die russische Norilsk Nickel (WKN A140M9) sicher. Das Unternehmen meldete gleichzeitig einen Anstieg des Nettohalbjahresgewinns von 81%. Norilsk, der größte Palladiumproduzent der Welt, teilte mit, dass der Nettogewinn in der ersten Jahreshälfte auf Grund des in London um 40% gestiegenen Palladiumpreises 3 Mrd. Dollar betrug. ...

