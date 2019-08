Die amerikanische Investmentfirma T. Rowe Price Group Inc. (ISIN: US74144T1088, NASDAQ: TROW) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,76 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre auszahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Anteilsinhaber erhalten die Auszahlung am 27. September 2019 (Record date: 13. September 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,04 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 107,82 US-Dollar (Stand: 20. ...

