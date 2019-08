Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Abschaffung des Solidaritätszuschlages für den Großteil der Bevölkerung auf den parlamentarischen Weg gebracht. Wie das Finanzministerium mitteilte, beschloss das Kabinett einen entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), nach dem der Soli von derzeit 5,5 Prozent ab 2021 für 90 Prozent der Steuerzahler wegfallen soll. Für weitere rund 6,5 Prozent soll er zumindest in Teilen entfallen.

Scholz sprach laut der Mitteilung von einem "bedeutsamen Tag auf dem Weg zur Vollendung der deutschen Einheit". Die Kosten der Wiedervereinigung seien in weiten Teilen gestemmt. Daher könne man nun das Verfahren beginnen, ab 2021 den Soli für den überwiegenden Teil der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler abzuschaffen. "Die wenigen auch nach Auslaufen des Solidarpaktes zum Jahresende verbleibenden Kosten werden zukünftig von denen geschultert, die mehr haben, als andere", erklärte er. "Das ist fair und wird auch einer verfassungsrechtlichen Prüfung standhalten."

Erreicht werden soll der weitgehende Wegfall des Soli durch eine deutliche Anhebung der Freigrenzen: Der Soli soll nur noch bei Personen erhoben werden, die bei einer Einzelveranlagung auf 16.956 Euro und bei einer Zusammenveranlagung von Partnern auf 33.912 Euro an Einkommen- oder Lohnsteuer kommen. Bisher liegt diese Grenze bei 972 beziehungsweise 1.944 Euro.

Übersteigt die tarifliche Einkommensteuer die Freigrenze, soll der Soli künftig im Zuge einer "Milderungszone" nicht sofort in voller Höhe erhoben werden. Mit der neuen Regelung würde der Soli nach Berechnungen des Finanzministeriums für Ledige erst ab einem Bruttojahreslohn von 73.874 Euro anfallen. Ein Pfad zum kompletten Abbau ist aber nicht vorgesehen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat einen eigenen Plan vorgelegt, mit dem der Soli bis 2026 ganz abgeschafft würde. Die FDP hat bereits mit Verfassungsklage gedroht, sollte der Soli nicht komplett beendet werden.

Scholz hatte sich aber bereits unmittelbar vor dem Kabinettsbeschluss überzeugt gezeigt, dass der von ihm gewählte Weg nicht gegen das Grundgesetz verstößt. "Ich bin sehr sicher", sagte Scholz im ARD-Morgenmagazin auf eine entsprechende Frage. "Es ist zulässig, was wir machen, es ist auch notwendig, und es ist gerecht." Auch in den 2020er-Jahren seien noch weiter Aufgaben der deutschen Einheit zu finanzieren, und diejenigen, die sehr viel verdienten, leisteten gerechterweise ihren Beitrag. Über eine vollständige Abschaffung des Soli werde in der nächsten Legislaturperiode entschieden..

