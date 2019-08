Die für Druckfarben spezialisierte Firma Arcolor hält am Standort in Waldstatt, Schweiz, fest und investiert rund 18 Mio. CHF in einen Erweiterungsbau an der Urnäscherstraße. Der Erweiterungsbau ist in vollem Gange und soll Anfang 2020 abgeschlossen sein.Vor zehn Jahren bezog die Firma Arcolor AG den Neubau an der Urnäscherstraße in Waldstatt gleich gegenüber dem ursprünglichen Standort dem Gewerbehaus Böhl. In dieser Zeit ist das Unternehmen nochmals gewachsen. Im Zuge der zunehmenden Produktvielfalt entstand auch Bedarf nach größeren Herstellungs- und Lagerflächen, außerdem benötigte Arcolor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...