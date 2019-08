Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor dem Antrittsbesuch des britischen Premierministers Boris Johnson in Berlin bekommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für ihre unnachgiebige Haltung bei der Frage des Notmechanismus für Nordirland Rückendeckung von der deutschen Industrie. Für den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ist die Forderung des britischen Premierministers, das Austrittsabkommen nochmal aufzuschnüren, "unverantwortlich".

"Das Austrittsabkommen ist für die deutsche Wirtschaft von riesengroßer Bedeutung. Unsere Unternehmen vertrauen auf möglichst wenig Friktion im Außenhandel, stabile Verhältnisse an den Außengrenzen und Sicherheit in Arbeitnehmerfragen", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Nur die Kommission ist fähig, dauerhaft sicherzustellen, dass an der irischen Grenze Binnenmarktregeln eingehalten werden. Das gelingt nur mit dem Backstop und liegt unmittelbar im Interesse der deutschen Wirtschaft."

Johnson hatte zu Beginn der Woche erneut diesen Notmechanismus für die nordirische Grenze, den sogenannten Backstop, abgelehnt und eine Nachverhandlung des Brexit-Abkommens gefordert. Dieser Backstop soll für die Zeit nach dem Brexit eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland verhindern.

Solange es kein gemeinsames Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien gibt, soll ganz Großbritannien Teil der Zollunion bleiben, um eine harte Grenze auf der irischen Insel zu verhindern. Außerdem soll Nordirland Teil des europäischen Binnenmarktes bleiben. Johnson kritisiert, dass diese Regelung die staatliche Souveränität Großbritanniens einschränke und dass London während des Verbleibs in der Zollunion keine eigenen Handelsabkommen schließen und damit langfristig an die EU gebunden sein könnte.

Wertschöpfungsketten ändern sich bereits

Berthold Busch, Ökonom des Instituts der deutschen Wirtschaft, betonte, dass die neue britische Regierung eine "verantwortungslose Politik" betreibe, da der Brexit längst seine Spuren im britisch-deutschen Außenhandel hinterlassen habe. Während die deutschen Warenexporte in die EU insgesamt im Zeitraum 2015 bis 2018 um mehr als 12 Prozent gestiegen sind, gingen die deutschen Ausfuhren in das Vereinigte Königreich um 7,8 Prozent zurück, so Busch.

"Besonders stark war der Rückgang bei Kraftfahrzeugen und pharmazeutischen Erzeugnissen", sagte Busch. "Das deutet darauf hin, dass die Wertschöpfungsketten in diesen besonders eng verflochtenen Wirtschaftszweigen bereits zulasten des Vereinigten Königreichs umgebaut werden."

Der BDI drängt daher, dass die Bundesregierung und die Europäische Kommission weiter zum ausgehandelten Vertrag stehen sollten. Gleichzeitig mahnte der Verband aber auch Brüssel und London, die Weichen "richtig" zu stellen, um den drohenden harten Brexit abzuwenden. Ohne Abkommen droht Großbritannien zum 31. Oktober ein ungeregelter Brexit mit weitreichenden Folgen für Wirtschaft und Bürger.

Am Wochenende hatte die Sunday Times aus einem internen britischen Regierungspapier zitiert, das für den Fall eines ungeordneten Brexits Lieferengpässe bei Treibstoffen, Medikamenten und Lebensmitteln vorhersagt. Mitglieder der britischen Regierung haben das Papier als veraltet dargestellt.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

August 21, 2019

