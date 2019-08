Hamburg (ots) -



- Bürokratie stresst Pflegepersonal

- Kostenträger verlangen auch von Pflegekräften immer

umfangreichere Dokumentationen



Nach einer Studie verbringen deutsche Pflegekräfte 36 Prozent

ihrer Arbeitszeit mit Bürokratie und Dokumentation*. Umgerechnet auf

das Jahr bedeutet dies, dass sie ab dem 22. August theoretisch keinen

einzigen Patienten mehr, sondern ausschließlich Papier und

elektronische Dokumentationen zu "pflegen" haben. Die zunehmende

Dokumentation führt jedoch zu vermehrtem Stress und einer Belastung

der Pflegekräfte. Denn ein fehlendes Handzeichen kann trotz

durchgeführter Pflegeleistungen bereits zur Reklamation durch die

Kostenträger führen, im schlimmsten Fall wird die Leistung sogar

nicht bezahlt. "Früher haben Krankenschwestern natürlich auch den Zustand des Patienten und die erbrachten Leistungen dokumentiert", sagt Thomas Krakau, Leiter Konzernbereich Pflege der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. "Heute, unter Einsatz moderner Computertechnik, ist der Dokumentationsaufwand aber nicht etwa vermindert, sondern aufwendiger geworden, so dass ein Drittel unserer Zeit dafür verloren geht." Allerdings kostet die Dokumentation nicht nur Zeit, sondern sie belastet auch Pflegekräfte: In einer Asklepios Umfrage unter 240 Pflegekräften von 2017 lag mit 34 Prozent "zu viel Bürokratie/Dokumentationspflichten" als Top-Faktor für negativen Stress noch vor "Arbeitsverdichtung" (33 Prozent) und "zu wenig Zeit pro Patient" (29 Prozent). Vor allem Pflegekräfte, die 50 Jahre oder älter waren, empfanden die zunehmende Bürokratie als besonders starken Stressfaktor (42 Prozent). Bei Jüngeren war es noch knapp jede(r) Dritte. "Die Bürokratie macht den Pflegeberuf für viele insgesamt unattraktiv und dürfte zur Verschärfung des Mangels an Pflegekräften beitragen", vermutet Krakau.



Bereits bei der Aufnahme beginnen die Dokumentationen und damit Bürokratie: Pflegeanamnese, diverse Checklisten und Scores wie die Mobilitätsskala, die das Dekubitusrisiko (Wundliegen) erfasst, Mangelernährung, pflegerelevante Nebendiagnosen wie Delir, Demenz oder Inkontinenz gilt es zu erfassen, bevor die Pflege überhaupt begonnen werden kann. Bei besonders pflegeintensiven Patienten wird auch eine besonders aufwendige Dokumentation verlangt, und gerade hier bräuchte man die Zeit für die Pflege des Patienten! Verbessert sich der Zustand des Patienten, aber es stellt sich kurze Zeit später heraus, dass dies nur vorübergehend war, wird die Rückstufung oft nicht akzeptiert. Daher muss alles lückenlos erfasst werden, damit die Klinik nicht durch ein fehlendes Handzeichen auf ihren tatsächlich entstandenen Kosten sitzen bleibt.



Übrigens war der Doctors Docu Day bereits am 25. Juli: Seitdem füllen Ärzte rein rechnerisch für den Rest des Jahres nur noch Formulare aus und dokumentieren, statt ihre Patienten zu behandeln. http://ots.de/HGCcYy



*http://engage.nuance.de/himss-klinische-dokumentation



