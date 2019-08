FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.08.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES FINABLR PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VICTREX TO 'EQUAL WEIGHT' ('UW') - TARGET 2020 (1990) PENCE - BERENBERG CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1927 (1943) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 735 (845) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS NOSTRUM OIL TO 'SELL' ('BUY') - TARGET 25 (200) PENCE - BERENBERG CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 5700 (5740) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 520 (565) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GREENE KING TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 850 (450) PENCE - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1180 (1140) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 850 (700) PENCE - 'HOLD' - CFRA CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1800 (2000) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.11% TO 7133 (CLOSE: 7125.00) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES CAPITA GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 200 (150) PENCE - HSBC CUTS BBA AVIATION PRICE TARGET TO 355 (380) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS LEGAL & GENERAL GROU TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 260 (315) PENCE - HSBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 100 (90) PENCE - 'REDUCE' - JPMORGAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1940 (1980) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES AVAST PRICE TARGET TO 410 (345) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT INITIATES TULLOW OIL PLC WITH 'BUY' - TARGET 250 PENCE - RBC CUTS GREENE KING TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 850 (700) P - UBS CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 440 (460) PENCE - 'NEUTRAL'



