SNC will am Flughafen Leipzig/Halle einen Nachfolger der Dornier 328 produzieren. Dabei sollen bis zu 370 neue Arbeitsplätze entstehen.

Das US-Luft- und Raumfahrtunternehmen SNC will am Flughafen Leipzig/Halle eine traditionsreiche Dornier-Maschine neu bauen. SNC kündigte die Pläne für das Projekt mit bis zu 370 neuen Arbeitsplätzen am Dienstag bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig an. Das geplante Regionalflugzeug D328NEU habe die DNA der Dornier 328, erklärte die SNC-Tochter DRA.

Ab 2020 würden rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...