BERLIN (Dow Jones)--Trotz des wirtschaftlichen Abschwungs entstehen in Deutschland neue Arbeitsplätze. Auf dieses ungewöhnliche Phänomen hat der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber in einem Gespräch mit der Wochenzeitung Die Zeit hingewiesen.

"Der Arbeitsmarkt hat sich von der Konjunktur abgekoppelt", so Weber, der als leitender Forscher am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg arbeitet.

"Ob die Wirtschaft stark wächst oder nicht, es kommen pro Jahr Hunderttausende neue Arbeitsplätze hinzu." Auch ein Abschwung würde heute keine Massenarbeitslosigkeit mehr auslösen, diese Zeiten seien vorerst vorbei, prognostiziert Weber.

Dabei nennt er zwei Gründe für die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Jobs. So entstünden heute viele Arbeitsplätze in Bereichen, die gar nicht von der Konjunktur beeinflusst würden, wie zum Beispiel in der Erziehung, in der Pflege und im Gesundheitswesen. "Da gibt es praktisch keine konjunkturellen Schwankungen", so der Arbeitsmarktexperte.

Zum anderen würden die Arbeitgeber wegen des Fachkräftemangels auf Kündigungen verzichten, selbst wenn sie vorübergehend zu wenige Aufträge hätten. "Wenn Sie zum Beispiel heute in Baden-Württemberg einen Elektriker entlassen, müssen Sie damit rechnen, dass Sie diese Stelle nie wieder besetzt bekommen", so Weber.

Auch sei die aktuelle Wirtschaftslage besser, als sie oft dargestellt werde. "Das ist keine Krise, sondern ein normaler Abschwung", so der IAB-Experte.

Zwar gebe es Risiken, aber wenn nichts besonders Dramatisches mehr passiere, werde Deutschland diesen Abschwung nächstes Jahr auch wieder überwunden haben. Viele Wirtschaftsdaten sähen gar nicht so schlecht aus, etwa der Konsum, die Investitionen und vor allem der Arbeitsmarkt. "So betrachtet, ist die Lage also weniger dramatisch, als es das Gerede über eine Rezession nahelegt", betonte Weber.

