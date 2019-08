Original-Research: Agrios Global Holdings Ltd. - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Agrios Global Holdings Ltd. Unternehmen: Agrios Global Holdings Ltd. ISIN: CA00856K1003 Anlass der Studie: Researchstudie (Coverage initiated) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,94 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.03.2021 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger, Julien Desrosiers 'Entwicklung des neuen Goldstandards für Qualitäts-Cannabis' Disruptives Geschäftsmodell, das sich auf hohe Qualität und konsistente Ergebnisse konzentriert. Unternehmen tritt in die Wachstumsphase ein Agrios Global Holdings ist ein Unternehmen in der Startphase mit einem starken Wachstumspotenzial. Es besitzt derzeit eine hochmoderne Anbauanlage im US-Bundesstaat Washington (Washington State), die an einen lizenzierten Tier 3-Cannabisproduzenten und -verarbeiter vermietet ist. Das Unternehmen bietet Leasing- und Anbaudienstleistungen im Bereich datengesteuerter aeroponischer Anbauanlagen für Cannabisproduzenten an. Die Technologie des Unternehmens kann auch für alle Arten von Indoor-Kultivierung genutzt werden. Der Indoor-Aeroponik-Markt in den USA könnte bis 2022 auf einen Jahresumsatz von 40 Mrd. USD ansteigen. Darüber hinaus könnte der amerikanische Cannabismarkt bis 2030 auf jährlich 75 Mrd. USD anwachsen. Insbesondere der Markt in Washington State betrug 2017 rund 1,371 Mrd. USD und wird bis 2020 voraussichtlich auf 2,28 Mrd. USD wachsen. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2018/19 einen Gesamtumsatz von 4,04 Mio. USD und wächst rasant. Für das Geschäftsjahr 2019/20 rechnen wir mit einem Unternehmensumsatz von etwa 8,40 Mio. USD. Der Anstieg des Umsatzes sollte auf die gestiegene Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Agrios und die Einführung neuer Dienstleistungen für Cannabisproduzenten basieren. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen für dieses Geschäftsjahr noch einen Verlust von 0,50 Mio. USD ausweisen wird, was hauptsächlich auf eine aktienbasierte Vergütung von 1,07 Mio. USD zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat die Wirtschaftlichkeit seines Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Es hat in den letzten Monaten wichtige Mitarbeiter eingestellt, um neue Dienstleistungslinien zu entwickeln. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen 2019/20 eine eigene Marke einführen und hochprofitable Bereiche der Cannabisindustrie erschließen wird. Wir erwarten, dass Agrios bis 2020/21 seine Dienstleistungen auch im Bundesstaat Missouri anbieten wird. Drei Hauptfaktoren werden das Umsatzwachstum von Agrios beeinflussen. Zum einen wird das Unternehmen seine Anbautechnologie und sein Dienstleistungsangebot verbessern. Zum Zweiten dürfte der Preis für Cannabis in Washington State wieder steigen, da die Phase des Rückgangs dem Ende zugeht. Drittens glauben wir, dass Agrios sein Dienstleistungsangebot erweitern und neue Einkommensquellen erschließen wird, wenn es 2020/21 nach Missouri expandiert. Aufgrund dessen erwarten wir, dass der Umsatz des Unternehmens in den nächsten Geschäftsjahren weiterhin stark wachsen wird. Wir gehen von einem Umsatz von 8,4 Mio. USD für das Geschäftsjahr 2019/20, 13,50 Mio. USD für das Geschäftsjahr 2020/21 und 21,84 Mio. USD für das Geschäftsjahr 2021/22 aus. Wir erwarten, dass das Unternehmen in den Geschäftsjahren 2020/21 und 2021/22 einen Nettogewinn ausweisen wird. Der positive Cashflow aus den Aktivitäten von Agrios wird für das neue Werk verwendet. Da die Cannabisindustrie in den USA immer mehr heranreift und von Quantität zu Qualität übergeht, wird Agrios in einem Nischenmarkt positioniert sein, in dem seine Produktionskosten mit den niedrigsten Kosten in diesem Sektor konkurrieren werden, während seine Qualität die beste unter den Mitbewerbern sein wird. Der Schwerpunkt von Agrios, der auf der Vervielfältigung der einzigartigen Cannabinoidmischung liegt, die in jeder Sorte erzeugt wird, könnte der Schlüssel zur Erschließung pharmazeutischer Partnerschaften sein. Diese Entwicklung des Cannabismarktes zu einem besser informierten und gereifteren Sektor wird Agrios zweifellos Wachstumschancen bieten. Auf Basis unserer DCF-Bewertung haben wir ein Kursziel von 1,38 CAD (1,04 USD; 0,94 EUR ) ermittelt. Vor dem Hintergrund des hohen Gewinnpotenzials vergeben wir ein KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18747.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 01.08.2019 (16:00 Uhr) Englisch; Deutsch: 21.08.2019 (11:50 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 05.08.2019 (16:00 Uhr); Deutsch: 21.08.2019 (12:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.03.2021 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2019 06:11 ET (10:11 GMT)