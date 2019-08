Sydney (ots/PRNewswire) - Zusammenarbeit von Mensch und Technik ermöglicht bessere Ergebnisse bei KI



Appen Limited, der führende Anbieter von Daten, die von Unternehmen und Behörden für rasche und große Lernfortschritte ihrer KI-Systeme genutzt werden, hat heute Aktualisierungen für seine Lösung für KI-Trainingsdaten vorgestellt. Diese sind darauf ausgerichtet, die Maßnahmen der Kunden im Bereich Künstliche Intelligenz schneller umzusetzen.



Die Appen-Plattform, die bereits jetzt die umfassendste Lösung für die Sammlung und Indizierung von Bildern, Texten, Reden sowie Ton- und Videodokumenten ist, bringt die für maschinelles Lernen (Machine Learning (ML)) geeigneten Indizierungstools1 von Figure Eight und Selbstbedienungs-Client-Arbeitsplätze mit Appen Connect zusammen. Dadurch kann man sich einen Überblick über Appens weltweite multilinguale Gemeinschaft aus über 1 Millionen hoch befähigter Vertragspartner und über ein breites Spektrum an Managed Services verschaffen und so die Bereitstellung großer Mengen von qualitativ hochwertigen KI-Trainingsdaten sicherstellen, und zwar so schnell und so sicher, wie es Kunden benötigen.



Zu den heute bekannt gegebenen Funktionsverbesserungen gehören:



- ML-Assisted Text Annotation (ML-gestützte Text-Indizierung)

- ML-Assisted Text Utterance Collection (ML-gestützte Sammlung von

Textphrasen)

- Enterprise Analytics (Unternehmensanalyse) Die aktualisierten Funktionen, die für eine Vielzahl von Anwendungsfällen verfügbar sind, unterstreichen zusammen mit dem ebenfalls auf der Plattform enthaltenen, ML-gestützten Video Object Tracking unter Verwendung von Punkt-, Linien und Polygon-Erkennung einmal mehr die einzigartige Fähigkeit von Appen, die gestiegenen Anforderungen an KI-Trainingsdaten im Hinblick auf Umfang, Qualität und Geschwindigkeit zu erfüllen und so die weltweit innovativsten KI-Systeme zu unterstützen.



"KI kann ohne den Austausch großer Mengen von qualitativ hochwertigen KI-Trainingsdaten weder funktionieren noch verbessert werden, und dieser Markt wird bis 2025 auf ein Volumen von 19 Milliarden US-Dollar - 10 Prozent des gesamten KI-Markts - anwachsen", sagte der CTO von Appen, Wilson Pang. "Damit gewährleistet ist, dass unsere Kunden auch weiterhin präzise und starke KI-Produkte und -Services entwickeln können, verbessern wir unsere Lösung beständig mit neue Funktionen, damit wir die Kunden heute und zukünftig bei ihrem Bedarf an Dateninformationen unterstützen können."



Die neuen Updates sind insbesondere auf Text- und Sprachdaten ausgerichtet und ermöglichen es den Kunden, Qualitätsdaten für das KI-Training für ihr jeweils spezielles KI-Projekt oder für ihre geschäftlichen Zwecke zu entwickeln, anzureichern und zu erheben. Zu den Updates gehören:



- Text-Indizierung mithilfe von maschinellem LernenDie neuen

Kapazitäten zur Text-Indizierung ermitteln die in einem

unstrukturierten Text erwähnten Eigennamen und Ausdrücke und ordnen

diese vordefinierten Kategorien zu, wodurch Eigennamen und

Ausdrücke herausgefiltert und das Spektrum der Anwendungsfälle für

Indizierungen erweitert werden kann. Zudem können Anwender jetzt

auch die Ergebnisse der jeweils selbst eingebrachten Modelle

("bring your own model") nutzen und so schneller zu den

Indizierungen der jeweiligen Beiträger gelangen. Die

Text-Indizierung mithilfe von maschinellem Lernen unterstützt die

Teams, die sich mit der Verarbeitung natürlichsprachlicher

Informationen (Natural Language Processing, NLP) beschäftigen, die

Qualität von Indizierungen durch Menschen im großen Maßstab zu

verbessern.

- Sammlung von Textphrasen mithilfe von maschinellem Lernen Kunden

von dialogbasierter KI können ab sofort Validatoren für

maschinelles Lernen nutzen, um einzigartige und qualitativ

hochwertige Textphrasen und -Ausdrücke in dem jeweils ausgewählten

Bereich zu sammeln. Die Funktion für die Sammlung von Textphrasen

erlaubt es Kunden, die Vorteile voll auszuschöpfen, die sich aus

der weiten Verteilung von Arbeitskräften mit fließenden

Sprachkenntnissen in der jeweiligen Indizierungssprache ergeben.

Dadurch können Textpassagen auf Grundlage von Eingabeaufforderungen

oder bestimmter Szenarien gesammelt werden, was für die

Dialog-Agenten eine starke Unterstützung darstellt.

- Unternehmensanalyse Die Funktion Enterprise Analytics bietet eine

in die Plattform eingebundene Berichtsfunktion auf

Unternehmensebene. Größere Konzerne erhalten mit Enterprise

Analytics Hilfe bei der Verwaltung einer Vielzahl von Teams über

die gesamte Plattform hinweg. Organisations- und

Team-Administratoren erhalten einen Überblick über tief greifende

Analysen und können darüber datengestützte Entscheidungen über die

Verteilung und Beschaffung von Mitteln sowie im Hinblick auf die

Profitabilität treffen. Informationen zu Appen



Appen sammelt Bilder, Texte, Reden sowie Ton- und Videodokumente und beschriftet und kategorisiert diese. Ziel ist der Aufbau und die fortwährende Verbesserung des weltweit besten Systems für Künstliche Intelligenz. Mithilfe seiner Expertise in mehr als 180 Sprachen, einer weltweiten Gemeinschaft aus über 1 Millionen hoch befähigter Vertragspartner und der branchenweit modernsten, KI-gestützten Plattform zur Daten-Annotation bieten die Lösungen von Appen die von den weltweiten Marktführern aus den Bereichen Technologie, Automobilindustrie, Finanzdienste, Einzelhandel, Fertigung und Behörden geforderte Qualität, Sicherheit und Geschwindigkeit. Appen wurde 1996 gegründet und hat Kunden und Büros auf der ganzen Welt.



1 - Appen hat Figure Eight im April 2019 übernommen



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/959711/Appen_Logo.jpg



Pressekontakt:



Jodie Ruby

Vice President von Appen für den Bereich Marketing

jruby@appen.com

Sammy Totah

BOCA Communications für Appen

Sammy@bocacommunications.com



Original-Content von: Appen, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135648/4354249