Der italienische Aktienmarkt zieht nach dem Ende der Regierung an, der Risikoaufschlag für Staatsanleihen sinkt. Doch Analysten warnen.

Das Ende der Populistenregierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega in Italien sorgt an den Finanzmärkten für eine kuriose Situation: An diesem Mittwoch lag der Risikoaufschlag im für italienische Staatsanleihen im Vergleich zu den als praktisch ausfallsicher geltenden deutschen Bundesanleihen niedriger als zu Beginn der Regierung im vergangenen Jahr. Damit kann sich das Land ohne funktionierende Regierung günstiger Kredite verschaffen als zuvor.

Am Tag nach dem Ende der Regierungskoalition in Rom betrug der Abstand der zehnjährigen italienischen Staatsanleihe zur Bundesanleihe 200 Punkte. Im vergangenen Juli, als das damalige Bündnis an die Arbeit ging, waren es noch fast 300 Punkte, zeigen Daten des Finanzdienstleisters Bloomberg.

Der parteilose Staatspräsident Giuseppe Conte reichte am Dienstag seinen Rücktritt ein und erklärte die Regierung aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega für beendet. Die Lega um Innenminister Matteo Salvini hatte Conte zuvor ihre Unterstützung entzogen.

Conte erklärte daraufhin am Dienstag seinen Rücktritt und rechnete gleichzeitig mit Vizepremier Salvini ab. Dieser habe in einer schwierigen ökonomischen Situation nur seine Interessen im Blick, halte sich nicht an Regeln und zeige Unwissen über politische Abläufe.

Seitdem ist die Rendite der zehnjährigen italienischen Staatsanleihe gesunken. Das bedeutet: Die Nachfrage der Investoren war so hoch, dass die Kurse der festverzinslichen ...

